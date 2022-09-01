اجتماع لمجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة تدريس جامعة الفيوم

عقد مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، برئاسة الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، اجتماعه بعضوية الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، والدكتور كمال غلاب عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل السابق، والدكتور وليد على خليل مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وأشرف الغندقلي القائم بأعمال أمين عام الجامعة، ورشا أبو السعود المحاسب المالي للمركز.

وخلال الاجتماع تم عرض أهم إنجازات وأنشطة المركز خلال الفترة الماضية، كما تمت مناقشة العديد من القضايا والمعلومات التي تخص عملية التدريب ووضع القواعد المنظمة لضبط العملية التدريبية والتي من شأنها الارتقاء بالمستوى المهاري والمعرفي للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة.