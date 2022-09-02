دعاء للميت يوم الجمعة .. يغفر الله له وينور قبره ويرزقه الفردوس الأعلى

دعاء للميت يوم الجمعة .. يكثر البحث على محرك البحث العالمي جوجل عن دعاء للميت يوم الجمعة للدعاء له بالرحمة والمغفرة، دعاء للميت هو الأكثر تصدرا على محركات البحث على شبكة الإنترنت خاصةً يوم الجمعة، وتتنوع كلمات البحث ما بين أجمل دعاء للميت، وأفضل دعاء للمتوفى وأدعية للمتوفى، إلا أن دعاء للميت يوم الجمعة هو الأكثر بحثاً، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء للميت يوم الجمعة .

اللَّهُمَّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها اللهمّ ارحمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون "يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم". اللهم إنّا نسألك في يوم الجمعة أن تغفر لحيّنا وميّتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منّا فأحيه على الإسلام، ومن توفيّته منّا فتوفّه على الإيمان. اللهم إنّا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تُبدل موتانا وموتى المسلمين دورًا خيرًا من دورهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم، وأنت تدخلهم الجنة وتعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، واجعل قبره روضةً من رياض الجنة ولا تجعله حفرةً من حفر النار. اللهم إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك، أن ترحم ميّتنا، وألّا تُعذّبه، وأن تُثبّته عند السؤال.

دعاء للميت

اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل «ويعفو عن كثير».

االلهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.

اللهمّ بشّره بقولك «كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية».

اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: «ولمن خاف مقام ربّه جنّتان».

اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل “إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.

دعاء للميت ليلة الجمعة

اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم قبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلوبنا بعدهم».

«اللَّهُمَّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم».

«اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من غابوا غيابا أبديا؛ اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون».

«اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من ضمه التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا».

أجمل دعاء للميت

• اللهم انها آخر ساعة من يوم الجمعة اللهم يا كريم يا جزيل العطايا يا واهب النعم يا رب عبدك بضيافتك وليس هناك أكرم و أرحم منك اللهم اغفر له و ارحمه و نور قبره واجعله من المنعمين في قبره، اللهم انت رحمن الدنيا و الآخرة اللهم آنس وحشته يا حي يا قيوم.

• اللهم في ختام هذا اليوم المبارك أرحم من ضمهم التراب واغفر لهم وتجاوز عنهم .

• اللهم إني اسألك في آخر ساعة من يوم الجمعة أن ترحم من فارق ديارنا وأصبح القبر داره.

• ساعة استجابة يوم الجمعة يا الله من ابكتني الحياة بخبر موته وفزع قلبي لرحيله اللهم إرحم ميت ما زال في قلبي حي وارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين.

• يوم الجمعة ساعة استجابة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنهم ما هم فيه وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرا… وارزقهم الرضى بالقضاء ،وعاجل الشفاء شفاءا لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين.

• اللهم في هذه الجمعة أنر قبره و اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

أفضل دعاء للمتوفى

اللهم اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

اللهم إرحم موتانا وموتى المسلمين.

اللهم إجعل الراحلين إليك في ظل ظليل.

اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

اللهم اجعل عن يمينه وعن شماله نورا حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا.

اللهم اذق “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها.

اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم يا ذو الجلال والاكرام.

اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه.

اللهم أرحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه.

اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا وأجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى.