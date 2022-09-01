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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عمل يغير الأقدار ويحبه الله.. داوم عليه لجعل حالك أفضل

صدى البلد

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن هناك عمل يغير الأقدار وهذا العمل عند الله عظيم جداً. 

 

وأوضح “عبدالرازق”، فى فيديو له منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن العمل الذي يغير الأقدار هو ترديد “ سبحان الله وبحمده”، والدليل على ذلك عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الكلمات فقال ما رضيه الله عز وجل لملائكته وانبيائه «سبحان الله وبحمده»، فالله عز وجل يحب التسبيح لذلك سبح نفسه فقال فى كتابه الكريم فى سورة الإسراء {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى}.

 

وأشار عبد الرازق فى الفيديو الى أن من أعظم وسائل تغير الأقدار هو التسبيح، لقوله عز وجل {فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ . لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ}، ُشيراً الى أن من أجمع وأشمل صيغة للتسبيح هي « سبحان الله عدد ما خلق  سبحان الله ملء ما خلق  سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء ، سبحان الله ملء ما في السماء والأرض ، سبحان الله ملء ما خلق ، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه ، وسبحان الله ملء كل شيء»، ثم تقول الأذكار الأخرى مثل ذلك كأن تقول «الحمد لله عدد ما خلق ، الحمد لله ملء ما خلق ، الحمد لله عدد ما في الأرض والسماء ، الحمد لله ملء ما في السماء والأرض ، الحمد لله ملء ما خلق ، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه ، والحمد لله ملء كل شيء»، وتقيس على ذلك فى باقي الأذكار اللهم صلى على سيدنا محمد، استغفر الله وأتوب 
و يا رب أقضي حاجتي بهذه الطريقة السابقة. 

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