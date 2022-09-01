إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بمرسى مطروح

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة اثر حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى الضبعة.



تلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

استقبلت مستشفى الضبعة 5 مصابين وهم

هانم صلاح عبد المعز ٦١ سنة القاهرة اشتباه كسر بالزراعين كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم

عزة سالم عبد الجواد ٤٩ سنة القاهرة كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم

محمود السيد صلاح ٢٧ سنة القاهرة كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم

أمنية السيد صلاح 18 سنة القاهرة كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم

يوسف السيد صلاح 9 سنوات القاهرة كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.