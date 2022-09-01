جامعة مطروح تستعد للعام الدراسي الجديد

أكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح على استعداد جامعة مطروح لاستقبال العام الدراسي الجديد بجميع الكليات .

واضاف أنه تم استعراض خطة الجامعة لاستقبال العام الجامعي الجديد 2023/2022، مع أعضاء مجلس جامعة مطروح ، موجهًا بضرورة عقد اجتماعات دورية مع العمداء، وضرورة الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية وتجهيز قاعات المحاضرات والمعامل لبدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول .

وأشار إلى ضرورة استعداد جميع كليات الجامعة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد بوقت كافى لضمان استعداد جميع الكليات لاستقبال طلابها .



من ناحية أخرى أشاد الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح، بجهود رئيس جامعة مطروح لجهده الملموس في إنجاز هذا الصرح التعليمي بالحرم الجامعي الجديد، كما توجه بالشكر للعمداء وأعضاء هيئة التدريس؛ لإسهامهم في صنع كيان جديد، مما يمثل تحديًا كبيرًا لوضع العديد من الأبجديات والمفاهيم البناءة.