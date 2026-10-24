السويس تستعد للاحتفال بذكرى المقاومة الشعبية.. تفاصيل

قالت سوزان الجندي المتحدث الرسمي باسم محافظة السويس، إن الاحتفال بعيد السويس القومي هو تخليد لذكرى ويوم فارق في حياة السويس ورجال المقاومة الشعبية.

واضافت المتحدث الرسمي، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن شهداء السويس خالدين في الذاكرة ونتحدث عنهم مع أولادنا ونحكي لهم قوة المقاومة الشعبية وقدرتهم على التصدي للعدو.

ولفتت إلى أن تعاون المقاومة الشعبية مع الجيش والشرطة روايات تحكي للكبار والصغار، متابعة: برنامج الاحتفال يعتمد على التنوع بين الندوات التثقيفية والتوعوية.

واسترسلت: الاحتفال الرسمي بدأ بقيادة الشعلة على النصب التذكاري ومن ثم مهرجان للدراجات وقمنا بالعديد من الندوات في المدارس ومراكز الشباب