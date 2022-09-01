اثناء زيارتهم لمحافظة بورسعيد ..الغضبان يستقبل عددا من الشباب السعودي

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم، عددا من الشباب السعودي، وذلك في اطار زيارتهم السياحية لمحافظة بورسعيد ضمن رحلتهم الموسعة لعدد من محافظات مصر، جاء ذلك بحضور ممثلي مكتب هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد.

محافظ بورسعيد ..المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية

وخلال اللقاء رحب محافظ بورسعيد بالشباب ، مؤكدا على العلاقات الودية الوطيدة التي تربط بين مصر والسعودية، والتعاون المثمر في كافة القطاعات، فضلا عن الترابط والتلاحم بين الشعب المصري والسعودي عبر التاريخ، معربا عن سعادته بزيارة الشباب السعودي للمحافظة خلال المرحلة الراهنة والتي تشهد المزيد من أوجه التنمية في كافة القطاعات.

محافظ بورسعيد ..المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية

وشهد اللقاء، عرض فيلم حول إنجازات المحافظة في مختلف المجالات ، وحرص محافظ بورسعيد على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات، وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة ، في إطار الخطوات التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد بتسخير كافة الامكانيات وتوفير سبل الراحة للشباب خلال زيارتهم لمحافظة بورسعيد، و تعريفهم بالمناطق السياحية والحضارية للمحافظة، والمشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها مؤخرا.

ومن جانبهم ، وجه الشباب الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن استقباله ، كما أشادو بالتنمية والطفرة على أرض بورسعيد والتي لمسوها منذ اللحظات الاولى بمحافظة بورسعيد.