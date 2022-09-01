رشا مهدى تودع الصيف بكاش مايوه

شاركت الفنانة رشا مهدى، متابعيها وجمهورها، صورة من آخر جلسة تصوير لها فى الصيف، حيث ظهرت أمام أحد الشواطئ وتحت أشعة الشمس ببرنيطة وكاش مايوه، لتودع فصل الصيف.

وسرعان ما لقيت رشا مهدى، الكثير من التفاعل على الصورة التى نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة “اخر ايام الصيف” ونالت الصورة اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.





يذكر أن آخر أعمال رشا مهدى، كان مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب" الذي يُعرض على شاشة قناة "الحياة".



مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كلا من رشا مهدى ، أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.