مصرع عامل أثناء قيامه بأعمال هدم فى منزله بقنا

لقى عامل مصرعه أسفل سقف منزل، أثناء قيامه ببعض الأعمال الإنشائية داخل المنزل بمركز فرشوط شمال قنا .

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة فرشوط، يفيد مصرع سالم سعد سالم 30 عامًا، إثر انهيار سقف منزل عليه أثناء القيام بأعمال هدم.

تبين أن المتوفى، كان يقوم بأعمال هدم داخل منزله، فانهار عليه سقف المنزل، ما أدى إلى مصرعه فى الحال.



دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع المنزل المنهار، لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.