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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري: يمكن علاج مشاكل الفم خلال يوما واحدا فقط

الدكتور أحمد عبد
الدكتور أحمد عبد الرحيم استشارى جراحة الفم

قال الدكتور أحمد عبد الرحيم استشارى جراحة الفم، أنه يمكن علاج كافة المشاكل داخل الفم خلال يوم واحد فقط.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "انا والطبيب"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية مارى نعيم، أن حشو العصب على سبيل المثال، كان يحتاج وقت طويل ولكن بالإجهزة المتطورة يمكن إجرائه خلال يوم واحد فقط.

تقسيط التكلفة

وتابع عبدالرحيم، داخل مركز ديجيتال سمايل، يمكن تقسيط تكلفة إجراء إى شئ خاص بالاسنان.

وأوضح أحمد عبدالرحيم، أن عدم وجود الاسنان والضروس داخل الفم، لا يستطيع الشخص التحدث جدا ولا المضغ جيدا ، ويتغير شكل وجهه. 

قناة صدي البلد صدى البلد الاسنان الطبيب جراحة الدكتور أحمد

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