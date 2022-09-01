مدرس يبعت رسالة نادرة لـ "ولي الأمر" وتامر أمين مش عارف أرد

عرض الإعلامي تامر أمين، خطاب أرسله مدرسا لولي أمر أحد طلابه لم يتمكن من دفع قيمة الحصة أكثر من مرة.

وقال أمين خلال برنامجه "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:" المعلم كتب في خطابه موجها حديثه لوالد الطالب، "أعلم أن الظروف صعبة، فأنا معلم وليس تاجر علم، وأقدر الظروف".

وأكمل أمين:" ، "شخص مروءة وجدعنة ومحدش بيعمل كده، كله بيقول الشغل شغل، بس أنا في حاجة مخلياني مشقوق نصين.. كلمة تاجر علم، مضيفا:" المعلم يرى أنه ليس تاجر علم، متسائلا: "هل كل معلم يعطي دروس خصوصية تاجر علم؟"

وأتم تامر أمين حديثه:" الحقيقة أنا مش عارف أرد الموقف إنساني من الدرجة الأولي ولكن ليس غريبا علينا".