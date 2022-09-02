عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إدارة مطعم في أمريكا ترفض وجود شابة بملابس كاشفة لجسدها

صدى البلد

لجأت شابة أمريكية لحسابها عبر تطبيق تيك توك، لتشكو من سوء معاملة إدارة مطعم في أمريكا و طلبهم منها أن تضع قطعة من القماش حول عنقها و محيط الصدر لتستر بها ذلك الجزء من جسدها . 


وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن شابة أمريكية تدعى دارا، نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق " تيك توك "، الذي تحظى بعدد لا بأس منه من المتابعين من خلاله لتخبرهم أن تعرضت لموقف محرج أثناء تواجدها في أحد المطاعم في أمريكا . 

txt

مالِك يا مدام .. مايوه رانيا يوسف الجريء يضعها في موقف محرج

txt

زوجة علي معلول تضع مصطفي فهمي ويحيى الفخراني في موقف محرج


ملابس جريئة 
قالت الشابة أنها كانت ترتدي ملابس جريئة إلى حد ما، و لكنها أوضحت أن ذلك النوع من الملابس ترتديه عدد كبير من الفتيات في نفس العمر في أمريكا، و لكن يلتزم ذلك المطعم ببعض القوانين و منها إختيار ملابس غير كاشفة للجسم للحفاظ على تقاليد المكان . 


أوضحت الشابة أنها كانت تجلس في ذلك المطعم و طلبت الطبق الذي تريد أن تأكل ، و لكنها فوجئت بإدارة المطعم تطالبها بتغطية الجزء المكشوف من جسدها و لكنها تعجبت من ذلك الطلب و رفضته . 


تنفيذ رغبة إدارة المطعم 
ذكرت الشابة أنها لم تتوقع أن إدارة المطعم ستستعى بأي طريقة لتنفيذ رغبتهم، و لكنها فوجئت أن أحد العاملين في المطعم يحضر لها قطعة قماش من المكان، ووضعها حول الجزء المكشوف من جسدها  وذلك حتى يتم تطبيق قواعد المكان وترك الشابة للإستمتاع بوجبتها في المكان .

شابة شابة أمريكية تيك توك مطعم أمريكا ملابس جريئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب بقى في الأرض.. انهيار المعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 الآن

الغندور يعلن مفاجأة بشأن انتقال زيزو للريان القطري

مفاجآت صادمة.. جورج الراسي عاش 30 دقيقة بعد الحادث وشقيقته تجاهلت مكالمة لإنقاذه

بث مباشر الآن مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي (1-0) في الدوري الإنجليزي

شبانة : رئيس نادي البنك الأهلي يطرد "أبوجبل" من مكتبه قبل توقيع العقود .. فيديو

صفقة تبادلية.. أحمد شوبير يكشف تفاصيل انتقال نجم الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

صدمة فيريرا للزملكاوية.. سنخرج من دوري أبطال إفريقيا لهذا السبب

حسام غالي يطير إلى ألمانيا ثم هولندا وإسبانيا من أجل الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بايدن: القرن 21 سيكون أمريكيا بامتياز

جلسة مع شريف ... إكرامي يكشف سر انضمام صبحي لـ بيراميدز

أسرار سورة الكهف للرزق يوم الجمعة .. 4 أسباب تجعلك تداوم عليها

45 ألف جنيه .. زيادة أسعار هيونداي I20 موديل 2022

واحدة منها لن تتكرر.. ظواهر فلكية في سماء مصر خلال سبتمبر

هل ترسل أمريكا قوات عسكرية إلى محطة زابوريجيا النووية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتعدت عن السجائر ومكنتش متخيل حب الجمهور.. أبرز تصريحات محمد عبد الرحمن مع منى الشاذلي

حلقت شعرها.. طليقة جورج الراسي تثير الجدل بعد وفاته

التريند قلب بسخرية وتهكم.. رسائل الرجال القاسية إلى نهاد أبو القمصان

ترشيحات مبكرة للأوسكار تلاحق كيت بلانشيت بعد عرض فيلمها Tár في مهرجان فينيسيا

فيديو

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

مستريحة تايلاندية تستولى على 55 مليون دولار.. ما القصة

11 بندا لإلغاء الإعدام.. محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يفجر مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ