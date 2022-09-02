إدارة مطعم في أمريكا ترفض وجود شابة بملابس كاشفة لجسدها

لجأت شابة أمريكية لحسابها عبر تطبيق تيك توك، لتشكو من سوء معاملة إدارة مطعم في أمريكا و طلبهم منها أن تضع قطعة من القماش حول عنقها و محيط الصدر لتستر بها ذلك الجزء من جسدها .



وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن شابة أمريكية تدعى دارا، نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق " تيك توك "، الذي تحظى بعدد لا بأس منه من المتابعين من خلاله لتخبرهم أن تعرضت لموقف محرج أثناء تواجدها في أحد المطاعم في أمريكا .



ملابس جريئة

قالت الشابة أنها كانت ترتدي ملابس جريئة إلى حد ما، و لكنها أوضحت أن ذلك النوع من الملابس ترتديه عدد كبير من الفتيات في نفس العمر في أمريكا، و لكن يلتزم ذلك المطعم ببعض القوانين و منها إختيار ملابس غير كاشفة للجسم للحفاظ على تقاليد المكان .



أوضحت الشابة أنها كانت تجلس في ذلك المطعم و طلبت الطبق الذي تريد أن تأكل ، و لكنها فوجئت بإدارة المطعم تطالبها بتغطية الجزء المكشوف من جسدها و لكنها تعجبت من ذلك الطلب و رفضته .



تنفيذ رغبة إدارة المطعم

ذكرت الشابة أنها لم تتوقع أن إدارة المطعم ستستعى بأي طريقة لتنفيذ رغبتهم، و لكنها فوجئت أن أحد العاملين في المطعم يحضر لها قطعة قماش من المكان، ووضعها حول الجزء المكشوف من جسدها وذلك حتى يتم تطبيق قواعد المكان وترك الشابة للإستمتاع بوجبتها في المكان .