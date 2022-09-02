بعد 110 أعوام على غرقها .. لقطات تعرض لأول مرة لسفينة تيتانك

لطالما سمعنا عن سفينة تيتانك الشهيرة و خرج الناجين أكثر من مرة يتحدثون عما حدث بداخلها قبل غرق ذويهم و نجاتهم بأعجوبة من تلك السفينة ، فبعد مرور 110 عام على غرقها ، ظهرت لقطات تعرض لأول مرة لسفينة تيتانك الشهيرة .



وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن الصحيفة نشرت عدد من الصور تم تداولها في الفترة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي و كتب عليها لقطات تعرض لأول مرة لسفينة تيتانك الشهيرة .



مقطع فيديو و صور للسفينة

نشرت شركة "OceanGate Expeditions ، المعنية باستكشاف الأماكن التي يمكن للمواطنين زياتها في البحار، صور و مقاطع فيديو جديدة لسفينة كانت بنسبة كبيرة للسفينة الشهيرة تيتانك .



و بحسب ما ورد في الصحيفة، فإن سفينة تيتانك الشهيرة الغارقة في عام 1912، ظهرت مؤخرا لها مقاطع فيديو تبين أنها للسفينة الشهيرة و قامت الشركة بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي .



ضجة بسبب الصور

نالت الصور التي نشرتها الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعجاب آلاف الرواد حول العالم، و أصبحتن الأكثر تداولا، و ذلك عقب نشرها في 30 أغسطس الماضي .