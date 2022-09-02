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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 110 أعوام على غرقها .. لقطات تعرض لأول مرة لسفينة تيتانك

سفينة تايتنك الشهيرة
سفينة تايتنك الشهيرة

لطالما سمعنا عن سفينة تيتانك الشهيرة و خرج الناجين أكثر من مرة يتحدثون عما حدث بداخلها قبل غرق ذويهم و نجاتهم بأعجوبة من تلك السفينة ، فبعد مرور 110 عام على غرقها ، ظهرت لقطات تعرض لأول مرة لسفينة تيتانك الشهيرة . 


وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن الصحيفة نشرت عدد من الصور تم تداولها في الفترة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي و كتب عليها لقطات تعرض لأول مرة لسفينة تيتانك الشهيرة . 

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مقطع فيديو و صور للسفينة 
نشرت شركة "OceanGate Expeditions ، المعنية باستكشاف الأماكن التي يمكن للمواطنين زياتها في البحار، صور و مقاطع فيديو جديدة لسفينة كانت بنسبة كبيرة للسفينة الشهيرة تيتانك


و بحسب ما ورد في الصحيفة، فإن سفينة تيتانك الشهيرة الغارقة في عام 1912، ظهرت مؤخرا لها مقاطع فيديو تبين أنها للسفينة الشهيرة و قامت الشركة بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي . 


ضجة بسبب الصور 
نالت الصور التي نشرتها الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعجاب آلاف الرواد حول العالم، و أصبحتن الأكثر تداولا، و ذلك عقب نشرها في 30 أغسطس الماضي .

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