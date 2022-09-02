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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

ابتعدت عن السجائر ومكنتش متخيل حب الجمهور.. أبرز تصريحات محمد عبد الرحمن مع منى الشاذلي

محمد عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن

حل النجم محمد عبد الرحمن ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، بعد انطلاق فيلمه الدعوة عامة في دور العرض السينمائية، وعبّر محمد عبد الرحمن خلال الحلقة عن سعادته لنجاح الفيلم، وردود الأفعال الإيجابية التي حصدها على منصات التواصل الاجتماعي، كما سرد لأول مرة تفاصيل عن أزمته الصحية الأخيرة، وكيف استقبل الجمهور وأصدقائه للخبر.

وصرّح محمد عبد الرحمن عن صعوبة التصوير أثناء أزمته الصحية، كما أكد أن رد فعل الجمهور هو السبب في عودته مرة أخرى إلى السينما ونجاحه بفيلم الدعوة عامة "فرحة الواحد برد فعل الجمهور وحب الناس هو اللي قوّم الواحد بعد كرم ربنا الحمد الله"، وتابع عبد الرحمن "أشكر كل القائمين على فيلم الدعوة عامة وأخص بالشكر النجمة سوسن بدر ولقبها "ست الستات".

وخلال الحلقة خاضت منى الشاذلي نقاشًا حول أشهر إفيهات محمد عبد الرحمن والتي علقت في أذهان الجمهور، وقاما سويًا بتقليد الإفيه الشهير له في فيلم لص بغداد، حيث سألته منى الشاذلي "يا القمر ولا ها القمر" ليقوم محمد عبد الرحمن بغناء الأغنية وتمثيل المشهد من جديد وسط تصفيق الجمهور وضحكاتهم.

 

مرض محمد عبد الرحمن

 

عن الأزمة الصحية التي مر بها صرّح محمد عبد الرحمن "أنا حسيت بكمية حب من الناس وكمية دعوات مكنتش متخيلها"، وأكد أنه غيّر من عاداته الصحية بعد الأزمة حيث أصبح يواظب على المشي يوميًا وابتعد نهائيًا عن السجائر، وقال محمد عبد الرحمن "اتخضيت لما عرفت أني هاعمل عملية قلب مفتوح، لكن تقبلت أمر ربنا والحمد لله إنها عدت على خير بفضل دعم الأصدقاء والجمهور".

 

وقال توتا فى لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي إنه منذ فترة طويلة كان يشعر بتعب وبعض الآلام المتفرقة، إلا أنه كان يتجاهل هذه الأعراض.

 

وتابع عبد الرحمن أنه كان يقوم بتصوير فيلمه الجديد الدعوة عامة وفجأة شعر بالآلام شديدة وكحة مستمرة، اضطر على إثرها لدخوله المستشفى ، وبالفعل تم عمل الفحوصات اللازمة وكان هناك أزمة فى نسبة الأكسجين فى الدم، مشيرا إلى أن الأطباء قاموا بمتابعة حالته إلى أن عادت نسبة الأكسجين بشكل طبيعى، لكنهم رفضوا خروجه من المستشفى حتى يقوم بعمل إيكو على القلب للاطمئنان وهنا كانت المفاجأة.

وأضاف عبد الرحمن أنه بعد عمل إيكو على القلب اكتشف الأطباء أن القلب يعمل بنسبة ٣٣ ٪ فقط، ليضطر الأطباء لعمل قسطرة على الفور وبعدها أبلغوه بضرورة عمل عملية قلب مفتوح.

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محمد عبد الرحمن: بعد العملية كنت بتكلم زي الزومبي.. فيديو

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بعد التعافي.. محمد عبد الرحمن: حسيت بحب الناس خلال أزمتي الصحية

وعن شعوره بعد إبلاغه بضرورة العملية أكد عبد الرحمن أنه شعر بالقلق لفترة ليست كبيرة وظل بعدها يردد كلمة الحمد لله.

وكشف عبد الرحمن خلال الحلقة عن حب الجمهور له الذي شعر به أثناء أزمته الصحية قائلا: بعد تعرضي لأزمتى الصحية شعرت بكمية حب من الناس والجمهور متتوصفش، بقيت اقول لنفسي كل دول بيحبوني ، وأعتقد أن الحب ده هو اللى فرق معايا جدا فى تحسن حالتى سريعًا ، بالإضافة طبعا لأصدقائي داخل الوسط الفني اللى بعتبرهم زي أهلى تمام.

وكان محمد عبد الرحمن قد أعلن مؤخرًا عن عمله المقبل بعنوان فيصل إكس أبو كليبس، هو مسلسل من بطولته وإنتاج شركة The Producers بالتعاون معLagoonie Film Production وسيتم الكشف عن التفاصيل قريبًا.

محمد عبد الرحمن برنامج معكم منى الشاذلى فيلم لص بغداد دور العرض السينمائي منى الشاذلى

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