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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل إطلاق الدورة 29 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بحضورة وزيرة الثقافة

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

أطلقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة 29 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، و التي تحمل اسم المسرحي العالمي "بيتر بروك"، وذلك بحضور الدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان، ورؤساء قطاعات وهيئات الوزارة، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. 


قالت الكيلاني، يجتمع اليوم المجربون، كي يقدموا إبداعات تخرج عن الثابت المستقر، وتتحاور مع خيالات طامحة لتحقيق الدهشة وأسر الأذهان، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، وأضافت، سعينا لدعوة أهم العروض المسرحية التي تساير أحدث تيارات التجريب المسرحي، كما حرصنا على استقدام مدربين من بلاد ومدارس مسرحية مختلفة في غالبية عناصر العرض المسرحي. 


وأوضحت أن المهرجان استقدم فعاليات متميزة تسعى للتأثير في مسيرة المسرح، ليس في مصر بمدنها المختلفة فحسب، بل في كل أنحاء الوطن العربي، وتابعت، لقد شهدت مشروعات التأليف والترجمة طفرة كبيرة تتعلق بمحور هذه الدورة، وهو التجريب المسرحي والتطور التكنولوجي، كما أطلق المهرجان مشروعاً لنشر الرسائل العلمية التي تناقش محور الدورة، واهتم المهرجان بالتنسيق بين المهرجانات العربية فأطلق مشروع شبكة المهرجانات العربية الذي نأمل أن يمثل نقطة انطلاق من أجل توحيد الجهود لتحقيق حالة مسرحية تساير كل المتغيرات العصرية.


 ووجهت التحية لضيوف المهرجان وبجميع الفرق المسرحية المشاركة فيه، وحرصت على دعوة الجمهور إلى الاستمتاع بإبداعاتهم على مدار أيام المهرجان.
 

من جانبه قال المخرج جمال ياقوت، مرحبا بالجميع في هذا المهرجان العريق الذي كان له الأثر الإيجابي الكبير على خبراتنا المسرحية من خلال ما يحدث من احتكاك متميز بين المسرحيين بالداخل والخارج، وقدم التحية لروح المبدع الراحل الدكتور فوزي فهمي الذي استلهم منه  ضرورة استعادة فكرة أن يظل المهرجان خاصنا لكل المصريين المهتمين بالتجريب،  لافتا إلى أن أهم ما يميز المهرجان هو أن نذهب بالعروض للمحافظات من خلال التعاون البناء مع هيئة قصور الثقافة، كما أشاد بالتعاون مع نادي المسرح التجريبي الذي يستهدف حشد الطاقات وحث الجميع على ممارسة فن التجريب، كما أثنى على اختيار المهرجان لنشر ٧ رسائل علمية تمثل كنوزا علمية مرتبطة بكافة فنون المسرح إلي جانب العديد من الفعاليات المتميزة.
وقدم الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها الكبير لكافة الأفكار التي يعتزم المهرجان تفعيلها للوصول بفن التجريب لاسيما بالمحافظات الحدودية.
 

تضمن حفل الافتتاح الذي تم تقديمه بمشاركة الإعلامية جاسمين طه زكي، والفنان أحمد وفيق، وأخرجه الفنان شادي سرور، كما تم عرض فيلم تضمن كافة التفاصيل الخاصة بفعاليات المهرجان في دورته الحالية.

 كما كرمت وزيرة الثقافة، كل من اسم الراحل  "الدكتور كمال عيد" وتسلمها الدكتور أحمد خفاجي، "المخرج الكبير انتصار عبد الفتاح"، "الكاتب فهد ردة الحارثي –السعودية-"، المخرج "أنور الشعافي –تونس-،  "المخرج دومينك شامبين –كندا-"، كما كرمت أعضاء لجنة المشاهدة لعروض مسابقات المهرجان.
 

 كما أعقب ذلك عرض الافتتاح الذي يحمل اسم "الوهم" من إيطاليا للمخرج فابيو أومودي.
 

يذكر أن المهرجان يشارك في فعالياته ومسابقاته  44 عرضاً مسرحياً وضيوفا من 46 دولة عربية وأجنبية، وتتكون لجنة تحكيم مسابقته  الرسمية من المخرج خالد جلال –رئيسا، وعضوية كل من الإيطالي دانيل كريمونتي، والفنان الأردني علي عليان، والكاتبة الكويتية نرمين الحوطي، الفنان السويدي Karl Birger Leonardo، والمخرج الإيطالي Danil Cremoonte، والفنان البولندي Dawid Tomas Zkozlowski، والفنان الإنجليزي Richard Talbot، وتتكون لجنة مسابقة العروض القصيرة من الفنان محسن منصور –رئيساً-، وعضوية كل من الدكتورة  أسماء يحيي، ومهندس الديكور حازم شبل.

مهرجان القاهرة الدولي وزيرة الثقافة المسرح التجريبي نيفين الكيلاني مهرجان المسرح التجريبي

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