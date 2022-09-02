اتحاد الكرة يُطالب فيتوريا بإعلان موقفه بشكل رسمي برفض الاستعانة بمساعد مصري

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مسؤولي اتحاد الكرة، طلبوا من البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، بإعلان موقفه رسميًا برفض الاستعانة بمساعد مصري، بعد تصريحاته أمس في المؤتمر الصحفي بأنه مازال يتناقش مع اتحاد الكرة في هذا الملف.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، وسبق وأن حدد فيتوريا شروطه في المساعد المصري، بأنه يكون سبق له وأن تُوج ببطولات كمدرب بجانب خبراته الأفريقية، ورشح اتحاد الكرة لفيتوريا أكثر من أسم تنطبق عليه هذه الشروط؛ ولكن فيتوريا رفضها.

وأتم شبانة، ولذلك طلب اتحاد الكرة من فيتوريا الإعلان عن موقفه رسميًا برفض المساعد المصري، حتى يتضح هذا الأمر بوضوح للرأي العام.

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حسم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، موقف أحمد سيد زيزو نجم الفريق، من الرحيل إلى صفوف الريان القطري، خلال الفترة المقبلة.

وأثار مستقبل زيزو مع الزمالك الجدل في الساعات الأخيرة، حيث تشير التقارير أن اللاعب لدية عرضا من الدوري الفرنسي من نادي نانت، بالإضافة إلى أندية خليجية أبرزها الريان القطري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: “زيزو وانا بسلم عليه قالي عايز امشي افتكرته هيمشي من الاستاد قلت له كلنا هنمشي قالي لا مش عايز امشي من الزمالك أنا عايز أفضل مع الفريق”.

وتابع مرتضى منصور في حديثه قائلًا: “زيزو أكد لي أن رغبته الأولى هي الاستمرار في الزمالك”.



وأضاف: “أحمد حسام ميدو كلمني وسألني عن موقف زيزو، قلت له وصله عرض من الريان من حوالي شهر مقابل حوالي 100 مليون جنيه، وانا هقعده مش همشيه، ميدو قالي بس ده مبلغ كبير، قلت الأهم هو إسعاد الملايين من جماهير الزمالك”.

وقدم نادي الريان القطري عرضا مغريا للتعاقد مع زيزو مقابل 5 ملايين دولار، وهو ما يساوي ضعف قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، الذي يساوي 2.5 مليون دولار.