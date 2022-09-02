"بكري" رداً على شائعة الطائرة الرئاسية الفارهة: محاولات لإثارة الفتن

أثارت شائعة جديدة حالة من الجدل، بشأن شراء الرئاسة طائرة فارهة بسعر يفوق الوصف، وأنه لا صحة لما يتردد من شائعات وأنباء عن ثمن الطائرة.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، في برنامجه حقائق وأسرار على فضائية صدى البلد، أنها ادعاءات كاذبة وفيديوهات مفبركة، وأن الرئاسة تمتلك طائرة واحدة متهالكة منذ ٢٨ عاما من النوع airbus 340.

وأشار بكري أنها محاولات لإثارة البلبلة من قبل جماعات الإخوان، وأنه لا صحة لما يردده هولاء الجماعات حول شراء الرئيس لطائرة ب٥٠٠ مليون دولار.

وتابع أن رئاسة الجمهورية لا تمتلك طائرات أخرى تصلح للرحلات الخارجية، وأن طائرة الرئاسة الوحيدة صلاحيتها تنتهي ٢٠٢٣، وأنه هناك حاجة لشراء آخرى ولكن بتعليمات من الرئيس لعدم المبالغة في ثمنها، وبأقل الإمكانيات.

وأوضح بكري أن الطائرة التي تم التعاقد عليها من طراز بوينج ٧٤٧ عام ٢٠٢٠، وسعرها ٢٤٠ مليون دولار، وذلك بأقل قدر ممكن وبنظام التقسيط بطلب من الرئيس السيسي.