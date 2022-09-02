اليابان: إعصار هينامنور يقترب ببطء نحو أوكيناوا.. وتحذيرات من هبات قوية

يتحرك إعصار "هينامنور" القوي ببطء نحو جزيرة أوكيناوا بجنوب اليابان منذ صباح اليوم الجمعة، بينما حذرت وكالة الأرصاد الجوية من هبات قوية وموجات عاتية جراء الإعصار.



وذكرت الوكالة - في بيان نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية - أنه من المتوقع أن يقترب الإعصار من جزر "ساكيشيما" قبالة جزيرة أوكيناوا الرئيسية مساء غد السبت، ومن المتوقع أن ينتقل شمالا إلى بحر الصين الشرقي من الأحد حتى الاثنين، ويقترب من كيوشو في جنوب غرب البلاد يوم الثلاثاء.



وأضافت الوكالة أن الإعصار، ال(11) في الموسم، قد يسبب رياحا تصل سرعتها إلى 234 كيلومترا في الساعة حول جزر ساكيشيما و 108 كيلومترات في الساعة بالقرب من أوكيناوا خلال يوم غد السبت. ومن المتوقع أن تسوء الأحوال بعد غد الأحد، حيث ستضرب رياح تصل سرعتها إلى 252 كيلومترا في الساعة جزر ساكيشيما وتصل سرعتها إلى 126 كيلومترا في الساعة إلى اليابسة الرئيسية بالمحافظة.



ومن المتوقع أيضا هطول أمطار غزيرة من شرق اليابان إلى غربها بسبب ثبات الجبهة، مع تحذيرات الوكالة من انهيارات أرضية وفيضانات وارتفاع في الأنهار، فضلا عن مخاوف بشأن صواعق محتملة والرياح القوية وأعاصير.



وبحسب توقعات ال24 ساعة القادمة حتى صباح يوم غد السبت، توقعت الأرصاد اليابانية هطول 120 ملم من الأمطار في منطقة توكاي و 80 ملم في منطقة كينكي وجزر ساكيشيما.