عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مبعوث فرنسي: روسيا وأوكرانيا دُعيا إلى اجتماع مجلس الأمن في 22 سبتمبر

صدى البلد

صرح مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير ، أن روسيا وأوكرانيا قد تم دعوتهما لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في أوكرانيا المقرر انعقاده في 22 سبتمبر الجاري على المستوى الوزاري.


وقال دي ريفيير - وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية - إنه تمت دعوة جميع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بمن فيهم الوزير الروسي تلقائيًا للحضور ونظرا لأن هذا الاجتماع مخصص لأوكرانيا فسيتم أيضًا دعوة الوزير الأوكراني.


وأضاف أن فرنسا تأمل في حضور وزيري روسيا وأوكرانيا ولكن الأمر يعتمد عليهما فيما إذا كانوا سيحضرون هذا الاجتماع.


وأكد المبعوث الفرنسي أيضًا أن اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية الذي طلبته روسيا سيعقد في 6 سبتمبر.
وتتولى فرنسا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في سبتمبر ومن المقرر أن تبدأ الدورة السابعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 سبتمبر. وسيعقد أسبوع الأمم المتحدة رفيع المستوى الذي يشارك فيه قادة ووزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة في الفترة من 20 - 26 سبتمبر الجاري. 

روسيا أوكرانيا فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبانة : رئيس نادي البنك الأهلي يطرد محمد أبوجبل من مكتبه قبل توقيع العقود

"شيرين تقول اللي هي عاوزاه" وأطرح “نحنوح” قريبا وهذه وصايا والدي.. أبرز تصريحات دنيا سمير غانم

مفاجآت صادمة.. جورج الراسي عاش 30 دقيقة بعد الحادث وشقيقته تجاهلت مكالمة لإنقاذه

ايه يعني قلمين وأبوها حقه يضربها.. فتاة دكرنس تثير الجدل عن ضرب الأبناء

صفقة تبادلية.. أحمد شوبير يكشف تفاصيل انتقال نجم الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

أنا ماليش حد.. فتاة دكرنس تطلب النجدة في الدقهلية: محبوسة وبضرب

جلسة مع شريف.. إكرامي يكشف سر انضمام صبحي لـ بيراميدز

صديقة فتاة دكرنس تطمئن أصدقاءها: عايشة وروحنا للشرطة

ترشيحاتنا

هل يقوم الزواج على الحقوق والواجبات ؟ خطأ يفهمه الكثير

الدولار يتراجع واليورو يرتفع.. أسعار العملات اليوم

الأزمات تهدد مستقبل المهندسين.. تأسيس نقابة التكنولوجيين وتقليل أعداد المقبولين بالكليات

الحقوا اشتروا| انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يخسر 16 جنيها

أسعار الأسماك والجمبري فى سوق العبور اليوم الجمعة 2-9-2022

موسكو تبدي استعدادها لمساعدة بغداد في مجال الطاقة النووية السلمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خرافي| سعر غير متوقع لـ فستان درة في مهرجان فينسيا

شتمت معجب حاول يتصور معاها.. الحقيقة الكاملة لفيديو أثار أزمة لهنا الزاهد

بفستان محتشم.. أحلام تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ميدو يهاجم معلق أهلاوي حتى النخاع عامل فيها زملكاوي.. من هو ؟

فيديو

لهذه الأسباب رفضت اللبس المكشوف وخلعت الحجاب وشقيقي قاطعني.. ماذا قالت الراقصة هندية "فيديوجراف"

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

مستريحة تايلاندية تستولى على 55 مليون دولار.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ