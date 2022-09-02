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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رفع السن لـ65 عامًا والمواصلات مجاناً بعد الـ70| تفاصيل قانون المعاشات الجديد

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات

 يبحث الكثير من الفئات المؤمن عليهم عن سن المعاش عن موعد تطبيق رفع سن المعاش، و وضع قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري فى نظام المعاشات، إذ  نص القانون على رفع سن المعاش تدريجيًا، ليصل لـ 65 اعتبارًا من أول يوليو 2040 . 

 

فى سياق متصل، أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تطبيق زيادة سن المعاش لـ 65 عاما سيتم بنهاية عام 2040، حيث ستصل نسبة المعاش الذي سيحصل عليه المواطن إلى 80% من متوسط راتبه في نفس العام . 

 

المواصلات مجانا

 

وأضافت «القباج» أنه من فوق سن الـ 70 عاما يستخدم المواصلات العامة مجانا وفقا للقانون الجديد، مشيرة إلى أن هناك حزمة خدمات علاجية مقدمة من الدولة للمسنين ولهم حق الحماية الاجتماعية الاستثنائية، بالإضافة إلى وجود منظومة إلكترونية للمعاشات، حيث زادت نسبة المعاش 50% خلال 4 سنوات .

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رفع سن المعاش

 

ووضع قانون التأمينات والمعاشات والذى وافق عليه مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري فى نظام المعاشات كالتالى:

- رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032.
- ثم رفع لـ 62 عامًا فى يوليو 2034.
- ومرة أخرى لـ 63 عامًا فى يوليو 2036.
- ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038.
- وأخيرًا يرفع لـ 65 عامًا فى يوليو 2040.

 

شروط الخروج على المعاش المبكر

 

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه الى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».

و يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

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وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

 

المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد


- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.

 

التعويضات في قانون التأمينات والمعاشات الجديد


- صرف نفقة جنازة عند الوفاة بواقع معاش 3 أشهر خلال 3 أيام من تقديم الطلب
- تصرف للأرامل أو الأرملة أو لأرشد الأولاد وإذا لم يوجد، تصرف لم يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة.

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