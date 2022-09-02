20 ألف جنيه.. أسعار تذاكر وتفاصيل حفل محمد فؤاد بالساحل الشمالي

يحيي النجم محمد فؤاد، اليوم الجمعة، حفلا غنائيا بالساحل الشمالي، على أحد شواطئ العلمين الجديدة.

وجاءت أسعار حفل محمد فؤاد في الساحل الشمالي كالتالي:

800 جنيه للحضور وقوفًا على الشاطئ، و1200 جنيه للفرد على الطاولة، و1500 للفرد على طاولة vip، و20000 لطاولة تضم من 8 إلى 10 أفراد.

يعتبر هذا الحفل الثاني للفنان محمد فؤاد في الساحل الشمالي في موسم الصيف، واالحفل الأول بعد تغريمه 20 ألف جنيه من قِبل نقابة المهن الموسيقية بعد ما استخدم فلاشة في حفله الأخير بالساحل.



تغريم محمد فؤاد ٢٠ ألف جنيه :

وكان علاء سلامة، وكيل نقابة المهن الموسيقية، قد علق على قرار تغريم الفنان محمد فؤاد 20 ألف جنيه بسبب غنائه بطريقة "بلاي باك" على فلاشة خلال حفله الغنائي في الساحل الشمالي مؤخرا، لافتا إلى أن المجلس يقدر كل النجوم الكبار



وأضاف علاء سلامة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الغناء بطريقة "بلاي باك" يتسبب في ضرر كبير للعازفين في ظل عدم وجود دخل لهم.

وأشار إلى أن الفنان محمد فؤاد لم يعترض على القرار الذي جاء في صالح الفن والموسيقيين وتواصل مع الفنان حلمي عبدالباقي وأبدى وجهة نظرة التي تعود إلى ضيق مكان إقامة الحفل.