الكويت: نتطلع لمزيد من التعاون مع كوريا الجنوبية في كافة الميادين والأصعدة

أكد سفير الكويت في كوريا الجنوبية ذياب الرشيدي متانة وعمق العلاقة الكويتية - الكورية التاريخية المميزة منذ سبعينيات القرن الماضي، وتطلع الحكومة الكويتية إلى مزيد من التعاون بين البلدين الصديقين في كافة الميادين والأصعدة.



وأشاد ذياب - اليوم الجمعة، خلال تقديم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة لدولة الكويت لدى جمهورية كوريا والتي تسلمها نائب وزير الخارجية لشؤون المراسم في وزارة الخارجية الكورية السفير جونغ هيون ريو، ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية - بموقف الحكومة الكورية بمنح الكويت الأفضلية والأولية وتزويدها بالمعدات الطبية الضرورية الأساسية لمكافحة فيروس (كوفيد 19) والتي كانت سببا في الحد والسيطرة على الوضع الوبائي في دولة الكويت عند بداية الجائحة.

