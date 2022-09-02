رفقة والدتها.. منة فضالي بكاش مايوه من جديد

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من خلال استمتاعها بالعطلة الصيفية برفقة والدتها.

ظهرت منة فضالي في الصور بإطلالة صيفية، حيث ظهرت بـ كاش مايوه طويل وذا أكمام متوسطة الطول، واتسم التصميم باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، ونسقت معه مايوه باللون الأحمر.

تزينت منة فضالي ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة و أنيقة و متناسقة مع الأجواء الصيفية، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت منة فضالي على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج وظهرت بنظارة شمس متناسقة مع وجهها.

ويُعرض قريبا للفنانة منة فضالي فيلم "مغامرات كوكو" بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني،شيرين رضا، أوس أوس، منة فضالي، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو فاشا، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

وتنتظر منة فضالي، عرض مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2" بطولة جمال سليمان، وصابرين، ومحمود عبدالمغنى، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومحمود الجندي، وعفاف رشاد، وتامر ضيائي، ونادية رشاد، وضياء الميرغنى،وأميرة الشريف، وهنادي مهنا، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وليلى حسن، وتأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإنتاج لؤي عبدالله، وإخراج أحمد خالد أمين.