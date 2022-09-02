منسق ائتلاف الأحزاب: دعوات تقاضي المرأة أجر إرضاع أطفالها مخطط شرير

رفض ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية الحملات الإعلامية التى تستهدف تفكيك الأسرة المصرية وتخريب أقدس علاقة بين الرجل والمرأة (علاقة الزواج) بالرغم من أن ظاهرها يحمل حماية الزوجة والدفاع عنها.

وتابع الشهابي في بيان صادر عنه، انه مازالت الأسرة المصرية هى عماد الدولة المصرية ومصدر قوتها، لذلك الهجمة عليها شديدة من المخطط الأجنبى الشرير، منوها بأن هجومهم يأخذ شكل الدفاع عن الأم (الزوجة) وهو فى حقيقة الأمر يهدف إلى تمردها على حياتها و زعزعة الأسرة المصرية.

وأضاف ناجى الشهابى: لقد فلقونا من الحديث عن أنه ليس واجب على الزوجة إرضاع وليدها وأن من حقها تقاضى أجر على ذلك أو ليس واجبا عليها القيام بأعمال البيت من الطبخ والكنس وتنظيف البيت ، مستكملا:" للأسف أصحاب هذه المقولات منتشرون فى كل أدوات ووسائل الإعلام .. لقد أنهارت الأسرة الغربية وأصبحت بعيدة عن الدين والمثل والمبادئ العليا وهم يريدون أن تنهار الأسرة المصرية ليسهل لهم تفكيك المجتمع المصرى وأضعافه".

واختتم رئيس حزب الجيل: “علينا مقاومة هذا المخطط الشرير بكل قوة”، داعيا الأزهر الشريف والكنيسة القبطية والإعلام المصرى القيام بدورهم فى الحفاظ على الأسرة والمجتمع.