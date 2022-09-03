حسن الرداد يعود للسينما تحت تهديد السلاح

يستعد النجم حسن الرداد للعودة للسينما بعد غياب عامين بفيلمه الجديد تحت تهديد السلاح من تأليف أيمن بهجت قمر الذي يتعاون مع النجم حسن الرداد للمرة الثانية من خلال فيلم تحت تهديد السلاح.

تفاصيل فيلم تحت تهديد السلاح





الفيلم من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي ويضم نخبه كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم مي عمر و شيرين رضا و عمرو عبد الجليل و وبيومي فؤاد واحمد بدير وعباس ابو الحسن والفيلم من انتاج السبكي للانتاج الفني.



تحت تهديد السلاح مستوحي من قصة حقيقية و تدور احداثه فى إطار من الإثارة و الرومانسية و الكوميديا.

بوستر الفيلم

موعد طرح فيلم تحت تهديد السلاح

والفيلم يعد محطة مهمه فى حياة حسن الرداد حيث انه صرح من قبل عن مدى اختلاف قصة الفيلم عن ما قدمه من قبل.



وقد طرح اليوم البوستر التشويقي للفيلم تمهيدا لعرضه في دور العرض .. خلال شهر نوفمبر القادم .

حسن رداد يتحدث عن أحدث أعماله

وقال الفنان حسن الرداد فى تصريحات خاصة سابقة لـ صدي البلد:" إنه من المقرر أن يتم طرح فيلم تحت تهديد السلاح فى دور العرض السينمائية خلال موسم الصيف الحالي، والعمل استغرق وقت طويل في تصويره بسبب ظروف وفاة والدتي ثم دخول والد ووالدة زوجتي الفنان الكبير سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز المستشفى ووفاتهما، فهذا أدي الى توقف التصوير فترة طويلة".