شوبير وأحمد فهمى وهاني حتحوت وإبراهيم سعيد ينعون شقيقة محمود الخطيب

نعى الاعلامي هانى حتحوت شقيقة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعد أن وافتها المنية، مساء اليوم الجمعة.



وكتب حتحوت في تغريدة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏خالص العزاء للكابتن محمود الخطيب في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقته.. الله يرحمها ويصبركم ويلحقنا بها في الجنة"

وقدم إبراهيم سعيد العزاء وكتب عبر تويتر "وفاه شقيقه الكابتن محمود الخطيب دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة ويلهم أهلها الصبر والسلوان وخالص عزائي للجميع الله يرحم ويغفر لجميع امواتنا يارب"







وعبر الفنان احمد فهمى عن حزنه لرحيل شقيقة الخطيب وكتب "إنا لله وإنا إليه راجعون خالص التعازي للكابتن محمود الخطيب في وفاة المغفور لها بإذن الله "شقيقته".. اسكنها الله فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان"



وكتب أيضا احمد شوبير عبر تويتر "خالص العزاء للكابتن الكبير والنجم الخلوق محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في وفاة المغفور لها شقيقته اسأل الله ان يتغمدها بوافر مغفرته ويسكنها فسيح جناته"

وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، بخالص التعازي محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها شقيقته.

وأصدر النادي الأهلي بيان نعى من خلاله شقيقة محمود الخطيب، جاء كالتالي: مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، يتقدمون بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقته.. داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.