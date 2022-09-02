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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد مرتجي ينعى شقيقة محمود الخطيب

الخطيب ومرتجي
الخطيب ومرتجي

نعى المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي شقيقة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والتي وافتها المنية، مساء اليوم الجمعة.

وكتب مرتجي في تغريدة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏اتقدم بخالص العزاء لأخي الكبير كابتن محمود الخطيب في وفاة شقيقته ...  اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وأعفو عنها وصبر أهلها وذويها علي فراقها والحقنا بها علي الإيمان سبحان من له الدوام"


 

 

وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، بخالص التعازي محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها شقيقته.

وأصدر النادي الأهلي بيان نعى من خلاله شقيقة محمود الخطيب، جاء كالتالي: مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، يتقدمون بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقته.. داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

 

محمود الخطيب النادي الأهلي خالد مرتجي رئيس النادي الأهلي شقيقة الكابتن محمود الخطيب وافتها المنية

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