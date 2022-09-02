نادي سيراميكا كليوباترا ناعيًا شقيقة الخطيب : نشاطركم الأحزان

نعى نادي سيراميكا كليوباترا برئاسة النائب محمد أبو العينين، شقيقة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والتي وافتها المنية، صباح اليوم الجمعة.

وكتب نادي سيراميكا كليوباترا في بيان رسمي : " بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))صدق الله العظيم ، ببالغ الحزن والأسى، يشاطر مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا برئاسة النائب محمد أبو العينين ،الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله ،شقيقة سيادته ، تغمد الله الفقيدة برحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها الصبر والسلوان ، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، بخالص التعازي لمحمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها شقيقته.

وأصدر النادي الأهلي بيان نعى من خلاله شقيقة محمود الخطيب، جاء كالتالي: مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، يتقدمون بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقته.. داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.