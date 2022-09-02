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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مسئول بمحافظة القاهرة عن إزالة مقبرة طه حسين: لم يصدر قرار

عميد الأدب العربي
عميد الأدب العربي د. طه حسين

علق مسئول بمحافظة القاهرة عما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن صورة مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين تحمل كلمة إزالة باللون الأحمر استعدادا لهدمها ضمن خطة تطوير المنطقة والتي يقع بها قبر طه حسين.

ونفى المصدر المسئول لـ «صدى البلد» إصدار أي قرار يفيد بهدم مقبرة طه حسين، موضحا: “لم يصدر قرار رسمي ولا نعلم سبب رسم هذه العلامة”.

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حفيدة طه حسين تعلق على الأزمة

وكانت صور تصدرت هذه الصورة مواقع التواصل الإجتماعي، ووصل الأمر إلى أحفاد د.طه حسين، إذ علقت السيدة مها عون حفيدة عميد الأدب العربي قائلة: 

"صدمني بشده قرار هدم مقبرة عائلة طه حسين،  أن يتم اقتلاعنا من جذورنا حتى يتسنى لكوبري أن يستقر مكان أجسادهم المدفونة.. لا نعلم حتى اذا كان "القرار" قد اتخذ و لكن بدلاً من إبلاغنا ذلك تم تدنيس القبر أولاً بعلامة x باللون الأحمر، وهي جريمة في بعض البلدان".

وتابعت: "حاولنا خلال الأشهر الماضية الحصول على إجابات، بدأ الجيران المتوترين في إزالة رفات أحبائهم لأنهم سمعوا عن جرافات تدمر قبورا أخرى. الآن أضيف على علامة x كلمة "إزالة" أيضا باللون الأحمر ثم تم قطع المياه، لن يتم إذن ري نباتات سوزان بعد الآن.  إزاء هذا الوضع كانت ردود أفعال الأسرة مختلفة".

وعبرت عن رغبتها في نقل رفات جدها قائلة: “أردت نقل رفات طه حسين إلى بلد تحترم فيه السلطات سلام الموتى وربما حتى تكرم شخصية كانت رائدة في صناعة النهضة.  لكن خالي وخالتي رفضا الفكرة - قالا إن أحد دفن هنا لن يرضى أن يدفن خارج مصر.  وأنا أعلم أن هذا صحيح”.

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