مصطفى بكرى ناعيا المخرج علي عبد الخالق: كان مدافعا عن ثوابت الوطن



نعى الاعلامي "مصطفى بكرى" المخرج علي عبد الخالق الذي وافته المنية مساء اليوم الجمعة بعد صراع مع مرض السرطان، بإحدى مستشفيات القاهرة.

وكتبت عضو مجلس النواب عبر حسابه علي تويتر قائلة: "رحل الأخ والصديق الغالي المخرج السينائي علي عبدالخالق ، الوطني ، المبدع ، مخرج فيلم ( أغنية على الممر ) اختار علي عبدالخالق منذ بداية حياته الفنية الانحياز إلى الوطن وقضاياه.كان دوما معنا في كل القضايا الوطنية والدفاع عن ثوابت الوطن ، يشارك في اللقاءات والمؤتمرات".







توفى مساء اليوم الجمعة المخرج الكبير علي عبد الخالق بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ87 عام,، وأعلن هشام نجل المخرج الراحل وفاة والده قائلا: البقاء لله أبي في ذمة الله.



وكان المخرج الراحل على عبدالخالق قد كشف عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بمرض السرطان، وقال في مداخلة هاتفية عبر برنامج مساء dmc :"بدأت اليوم في وحدة المركز الطبي العالمي جلسات إشعاع تستمر لخمسة أيام، بمعدل جلسة كل يوم، وفي انتظار نتيجة تحاليل لعينة أخذت مني لتحديد نوع السرطان، والأدوية المناسبة ".



وأضاف على عبد الخالق “:من المنتظر أن تظهر نتيجة التحاليل خلال أيام، وهي تحاليل كثيرة تكلفتها 30 ألف جنيه قابلة للزيادة”.

جدير بالذكر ان أعمال المخرج علي عبدالخالق اقتربت من 50 عملاً فنياً ما بين السينما والدراما، واستطاع ان يترك بصمة فنية في مسيرة أعماله وبعض من أعماله أفلام "يوم الكرامة، راندفو، النمس، الإمبراطور، إعدام ميت، ومسلسل أصحاب المقام، جري الوحوش، الكيف، العار، البيضة والحجر، 4 في مهمة رسمية، شادر السمك، الحقونا، اغتصاب، عتبة الستات، الكافير، يمين طلاق، الحناكيش، بونو بونو، مدافن مفروشة للإيجار، السادة المرتشون، الحب وحده لا يكفي، بنات إبليس، الوحل وغيرها من الأعمال.