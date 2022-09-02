روسيا تقطع الغاز بالكامل عن أوروبا إلى أجل غير مسمى

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، وقف ضخ الغاز إلى أوروبا عبر "نورد ستريم 1" بشكل تام إلى أجل غير مسمى، وذلك تزامنا مع قرار لوزراء مالية مجموعة السبع يقضي بوضع سقف لسعر النفط الروسي.

وقالت شركة "غازبروم" الروسية في بيان إنها أوقفت بشكل تام ضخ الغاز عبر "نورد ستريم 1" ، موضحة أن هناك أعطال في التوربين الأخير الذي يعمل بالخط.

وأكدت غازبروم أنها أرسلت خطابا لشركة "سيمنز" الألمانية، حول أعطال في التوربين الأخير لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" وضرورة قيام الشركة بإصلاحه.

وذكر البيان أنه "لا يمكن تحديد موعد لاستئناف العمل بخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" بسبب الأعطال التي لحقت به".

وضع سقف لسعر النفط الروسي

قررت مجموعة السبع في وقت سابق اليوم الجمعة، وضع سقفا لسعر النفط الروسي، داعية دول العالم إلى الانضمام لها في القرار، بينما حذرت روسيا من أن الخطوة "ستزعزع استقرار" سوق النفط.

وذكر بيان لوزاء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان"، أن "سقف الأسعار سيحدد عند مستوى مبني على سلسلة من البيانات الفنية.. وسيقرره التحالف بمجمله قبل وضعه موضع التنفيذ".

وأشار البيان إلى أن الأسعار في المستقبل "ستحدد علنا بصورة واضحة وشفافة".

وحذرت روسيا، الجمعة، من أن فرض سقف لسعر بيع النفط الروسي "سيزعزع استقرار" السوق النفطية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "يمكننا التأكيد بثقة على أمر.. وهو أن اتخاذ مثل هذا القرار سيؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط بصورة كبيرة"

كما هدد نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف بمسائل الطاقة ألكسندر نوفاك، بأن روسيا ستتوقف عن بيع النفط إلى الدول التي ستطبق هذا القرار.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن نوفاك قوله "بشأن القيود على الأسعار.. سنتوقف بكل بساطة عن تسليم النفط أو المنتجات النفطية إلى الشركات أو الدول التي تفرض مثل هذه القيود".

وأشار إلى أن فرض سقف على الطاقة الروسية سيكون أمرا "عبثيا تماما وسيتسبب بزعزعة استقرار السوق.. وسيكون المستهلكون الأوروبيون والأمريكيون أول من يدفع ثمنه".