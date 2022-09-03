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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

كنت بتكلم زي الزومبي.. محمد عبد الرحمن يكشف مرحلة أصعب مرحلة عاشها

محمد عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن

حلَّ الفنان محمد عبد الرحمن ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، مساء أمس، الجمعة، للحديث عن كواليس الأزمة الصحية الأخيرة التي خضع خلالها لعملية قلب مفتوح.

وقال عبد الرحمن، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي: "اللي حصلي كان حاجة كبيرة أوي بس محستش بيها، إحنا هنا بنخاف من وجهة الدكاترة الدكاترة وكده، فممكن الواحد دراعة يتكسر قدامه ويركبه هو ويقول أنا تمام، أنا كنت دايما حاسس بتعب بس مكنتش عايز أروح للدكتور، وكمان كنت مدخن ومكنش عندي فكرة إني عندي حاجة في القلب وبيجيلي أدوار عادية برد وكده”.

وأوضح: "حسيت بحب الناس خلال أزمتي الصحية، متابعا: "أمي بتدعيلي قبل أي شغل أو مشوار مهم، وأصحابي مسميينها تعويذة".

وأضاف: "بعد الجراحة فوقت ولم أكن أستطيع التحدث، وطلبت من الممرض نزع الأنبوب من فمي وحاولت القيام من السرير، وكنت أتحدث مثل الزومبي، وفجأة وضعوا بنج في المحلول لي في ثواني كنت نمت".

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