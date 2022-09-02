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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضربت أبوها .. فتاة الدقهلية ترفض التنازل عن محضرها ضد والدها

الفناة الشاكيه
الفناة الشاكيه

رفضت الفتاة التى استغاثت من ضرب والدها لها عبر صفحات التواصل الاجتماعى التنازل عن المحضر بمركز شرطة دكرنس رغم محاولات الجيران معها دون جدوى.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية،  من القبض على أفراد أسرة ريهام ع ٢٥ عاما وتبين وجود خلافات أسرية، بعد تغيبها عن منزلها وتعديها على والدها بالضرب وتمزيق ملابسه.

وأكد الأب ٦٧ عاما ان ابنته تغيبت عن المنزل لمدة يوم، وأغلقت هاتفها المحمول  إلا أنها عادت، وعند محاولته تهذيبها  فوجئ بابنته تتعدى عليه  بالضرب وسمع الجيران  ما حدث وتدخلوا لفض الاشتباك، مضيفا أنها أصيبت بحالة عصبية وتعدت على بعض الجيران الذين حاولوا فض الاشتباك.

واكد على أن شقيقاتها الثلاث سلوكهن لا غبار عليه ويحترمنه والجميع يحبونهم.

 

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