طارق الدسوقي: محمد فاضل ضاعف أجري في التليفزيون 4 مرات

قال الفنان طارق الدسوقي، إن المخرج محمد فاضل هو أول من قدمه للعمل في التليفزيون المصري من خلال مسلسل مازال النيل يجري من تأليف أسامة أنور عكاشة.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب ببرنامج “بالخط العريض” المذاع عبر فضائية “الحياة”: “أول مشكلة قابلتني في التليفزيون المصري هي الأجر، حيث قال لي ممدوح الليثي رئيس قطاع الإنتاج هنعاملك ماديا كخريج حديث من معهد فنون مسرحية أي ستحصل على ١٥٠ جنيها، في حين أنني كنت في دول الخليج أحصل على ما يزيد على ألف جنيه، وهنا تدخل المخرج محمد فاضل وأقنع الليثي بإعطائي ٦٠٠ جنيه وكان ذلك سابقة في التليفزيون المصري".



وأوضح الدسوقي، أن ممدوح الليثي كان له الفضل في عودة الطيور المهاجرة من الممثلين المصريين من دول الخليج، كما أنه قدم للتليفزيون عشرات المخرجين بعد أن كانوا مساعدي مخرجين وقدم عشرات الأعمال التي تخاطب العقل والوجدان المصري مثل ليالي الحلمية الشهد والدموع.



وأضاف الدسوقي: “مثل هذه الأعمال والتي كتبها العمالقة مثل أسامة أنور عكاشة ومحفوظ عبدالرحمن وجلال عبد القوي وأخرجها محمد فاضل وإنعام محمد علي وجمال عبد الحميد ومجدي أبو عميرة تعتبر من الأعمال التي عاشت وستعيش لعقود طويلة لأن هؤلاء كانوا يسألون أنفسهم قبل كل عمل هو احنا بنعمل العمل دا ليه حيث كانت تلك الأعمال تعبر عن المشاهد وتهتم بقضايا الناس”.