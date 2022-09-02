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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

طارق الدسوقي: غيرنا اسم مسلسل السقوط في بئر سبع خلال التصوير باليونان

الفنان طارق الدسوقي
الفنان طارق الدسوقي

قال الفنان طارق الدسوقي، إن مسلسل السقوط في بئر سبع تم تصويره في اليونان وإيطاليا وهو قصة حقيقية مأخوذة من المخابرات العامة المصرية وكان المسلسل من إخراج نور الدمرداش وكنت امثل دور ضابط المخابرات الرئيسي الذي كشف قضية إبراهيم وانشراح حيث حصل إبراهيم على حكم بالاعدام بينما انشراح تمت مبادلتها مع الجانب الإسرائيلي بقرار من الرئيس السادات.

واضاف "الدسوقي" خلال حواره مع الاعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة “الحياة”:"غيرنا اسم المسلسل الى احلام العصافير أثناء دخولنا للتصوير في اليونان وإيطاليا حتى نحافظ على سرية العمل وحماية الممثلين مضيفا أنه تم اصطحاب ضابط من المخابرات العامة المصرية تحت اسم مستعار ومن ضمن كرو العمل وذلك لأداء الشخصية كما هو منصوص عليها وحتى يكون هناك مصداقية وواقعية للأحداث فقد كان يوجهنا هذا الضابط نحو الصواب".

وأوضح الدسوقي : “تزوجت من ملكة جمال مصر أثناء تصوير هذا المسلسل واستغليت المسلسل وقمت بأداء شهر العسل في اليونان وإيطاليا وهنا أتذكر أن ماكيير المسلسل كان ماكيير الفرح وكان يوجد تصوير يوم فرحي ولاحظت الفنانة إسعاد يونس أثناء تصوير أحد المشاهد توتر الماكيير فسألته مالك فأجابها مرتبط بموعد فرح طارق الدسوقي فقالت له اذهب على الفور لطارق وبارك له ثم استكملت هي مكياجها بنفسها”.

وقال الدسوقي أنه انفصل عن زوجته الأولى بعد 11 عاما ونصف وانجب منها طفلين وكذلك انفصل عن زوجته الثانية بعد 11 عاما ونصف أيضا وانجب منها هي الأخرى طفلين.

الفنان طارق الدسوقى مسلسل السقوط في بئر سبع المخابرات العامة المصرية ملكة جمال مصر بالخط العريض

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