حضن من عمرو أديب لـ زيزو.. اللاعب: الزمالك عانى كثيرا الموسم الحالي

احتضن الإعلامي عمرو أديب، اللاعب الدولي احمد سيد زيزو، خلال لقاء مذاع عبر برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة.



وقال احمد سيد زيرو، أن نادي الزمالك مر بظروف صعبة ولا يمكن أن يمر بها أي ناد في العالم، مضيفا أن نادي الزمالك عانى كثيرا في الموسم الحالي.



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن لاعبي الزمالك يحبون النادي ولذلك نجحنا في تحقيق بطولة الدوري العام، متابعا أن اللاعبون قدموا مستوى رائع.





وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن تقنية "الفار" حققت العدالة في بطولة الدوري بنسبة ٩٠٪ وهو أمرا هاما في الدوري العام المصري الموسم الحالي، مستدركا أن هذه التقنية أثرت بشكل إيجابي في بطولة الدوري وكسبنا الدوري بالعدالة في الفار.