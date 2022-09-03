زيزو: مع كيروش بدأنا نبقى منتخب بجد

كشف أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، عن رائيه في مدرب منتخب مصر السابق الكابتن كارلوس كيروش، مؤكدا أن كيروش مدرب جيد وليس مدرب ضعيف في مهمة التدريب.



وأضاف أحمد سيد زيزو، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أنه مع كابتن كارلوس كيروش مدرب منتخب السابق بدأنا نبقى منتخب بجد، مضيفا أن كارلوس كيروش مدرب كويس.

وتابع أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، انه كيروش مدرب بيعرف يوصل للاعيبة بشكل جيد، لافتا إلى أن المشكلة ان الوقت اللي جيه فيه كان في كذا بطولة معظم لاعبي المنتخب مشاركون فيها مع انديتهم سواء لاعبي الأهلي او الزمالك.

كيروش ملحقش

واكمل أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، أنه كيروش ملحقش، وخاصة في ظل الظروف دي انه يقدم المطلوب منه.