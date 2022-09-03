عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيزو: مع كيروش بدأنا نبقى منتخب بجد

زيزو
زيزو

كشف أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، عن رائيه في مدرب منتخب مصر السابق الكابتن كارلوس كيروش، مؤكدا أن كيروش مدرب جيد وليس مدرب ضعيف في مهمة التدريب. 

 

txt

احنا مأخذناش كأس العالم.. تعليق زيزو على فوز الزمالك بالدوري

txt

حضن من عمرو أديب لـ زيزو.. اللاعب: الزمالك عانى كثيرا الموسم الحالي


وأضاف أحمد سيد زيزو، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أنه مع كابتن كارلوس كيروش مدرب منتخب السابق بدأنا نبقى منتخب بجد، مضيفا أن كارلوس كيروش مدرب كويس.
وتابع أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، انه كيروش مدرب بيعرف يوصل للاعيبة بشكل جيد، لافتا إلى أن المشكلة ان الوقت اللي جيه فيه كان في كذا بطولة معظم لاعبي المنتخب مشاركون فيها مع انديتهم سواء لاعبي الأهلي او الزمالك.

 

كيروش ملحقش

 

واكمل أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، أنه كيروش ملحقش، وخاصة في ظل الظروف دي انه يقدم المطلوب منه.

زيزو أحمد سيد زيزو الزمالك كارلوس كيروش كيروش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت بنسبة 90%؜.. هذا هو مدرب الأهلي| فاز على اقوى أندية العالم

وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

زهقت من شذوذها .. اعترافات فاضحة للمتهمة بقتل صديقتها في الطالبية

صفقة مجانية.. نجم مازيمبي يقترب من الزمالك وسط عروض أندية مصرية لضمه

مفاجأة.. الأهلي يستعيد اللاعبين الراحلين نهائيا| تفاصيل العقود

ألماني.. شوبير يلمح إلى هوية مدرب الأهلي الجديد

الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقته الأولى.. تفاصيل

زيزو والخطيب وصفقة مجانية.. اعرف أهم وآخر الأحداث داخل نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

احنا مأخذناش كأس العالم.. تعليق زيزو على فوز الزمالك بالدوري

زيزو: فيريرا علم لاعبي الزمالك الكرة وصلاح قال لي لازم تحترف دلوقتي

ترشيحاتنا

سعودي تزوج من 53 امرأة.. ويوجه نصيحة غريبة للرجال |فيديو

فيديو عاري للترويج للسياحة المصرية في كندا..عمرو القاضي: ليس لنا علاقة بالكرنفال

زيزو: مع كيروش بدأنا نبقى منتخب بجد

مرتضى منصور يطلب ضم لاعب الأهلي على الهواء

طريقة عمل آيس كريم مانجو بمذاق لا يقاوم

بعد التجديد لـ زيزو.. مرتضى منصور: أنهينا صفقة نجم فيوتشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غالي جدا.. سعر غير متوقع لـ حذاء درة الغريب في أحدث جلسة تصوير

بـ 3 جنيه.. طبيب المشاهير يكشف عن المشروب الذهبي لإنقاص الوزن سريعا

ازاي تتعشي بـ 5 جنيه .. طريقة عمل بيض بالعجوة

بعد شائعات انتشاره بالأسواق.. أضرار كارثية يسببها البيض الصيني

فيديو

محمد عطية: أطلقت على كلبي اسم ميسي.. ورونالدو غير حياتي

من الفتاة التي كانت مع جورج الراسي في الحادث.. طليقته تفجر مفاجأة|فيديو جراف

هل تجسد لهم الجن؟.. حرقوا منزل دجال الإسماعيلية فظهر لهم شيء غريب

ويجان أم المصري.. ما هي وجهة أبو جبل القادمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ