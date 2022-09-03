الاحتراف وشيكابالا وموسيماني وكيروش.. زيزو: الفار حقق العدالة في الدوري بنسبة 90%

أطلق اللاعب الدولي احمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، عدة تصريحات مهمة في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة.



هل كيروش اتظلم؟ زيزو يفجر مفاجأة: مع كيروش بدأنا نبقى منتخب بجد

كشف أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، عن رائيه في مدرب منتخب مصر السابق الكابتن كارلوس كيروش، مؤكدا أن كيروش مدرب جيد وليس مدرب ضعيف في مهمة التدريب.

وأضاف أحمد سيد زيزو، أنه مع كابتن كارلوس كيروش مدرب منتخب السابق بدأنا نبقى منتخب بجد، مضيفا أن كارلوس كيروش مدرب كويس.

وتابع أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، انه كيروش مدرب بيعرف يوصل للاعيبة بشكل جيد، لافتا إلى أن المشكلة ان الوقت اللي جيه فيه كان في كذا بطولة معظم لاعبي المنتخب مشاركون فيها مع انديتهم سواء لاعبي الأهلي او الزمالك.

واكمل أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، أنه كيروش ملحقش، وخاصة في ظل الظروف دي انه يقدم المطلوب منه.

فيما احتضن الإعلامي عمرو أديب، اللاعب الدولي احمد سيد زيزو، خلال لقاء مذاع عبر برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة.

وقال احمد سيد زيرو، أن نادي الزمالك مر بظروف صعبة ولا يمكن أن يمر بها أي ناد في العالم، مضيفا أن نادي الزمالك عان كثيرا في الموسم الحالي.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن لاعبي الزمالك يحبون النادي ولذلك نجحنا في تحقيق بطولة الدوري العام، متابعا أن اللاعبون قدموا مستوى رائع.

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن تقنية "الفار" حقق العدالة في بطولة الدوري بنسبة ٩٠٪ وهو أمرا هاما في الدوري العام المصري الموسم الحالي، مستدركا أن هذه التقنية أثرت بشكل إيجابي في بطولة الدوري وكسبنا الدوري بالعدالة في الفار.

فيريرا علم لاعبي الزمالك ازاي تلعب كرة

كشف اللاعب الدولي احمد سيد زيزو، عن تفاصيل تعامل مدرب نادي الزمالك فيريرا، مع لاعبي فريق نادي الزمالك، مؤكدا أنه مدرب على مستوى عال من الحكمة والاحترافية.

وأضاف أحمد سيد زيزو، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"فيريرا جية علمنا ازاي نلعب كرة وازاي نقف وازاي نباصي الكرة لبعض وهو مدرب كبير ولديه خبرات في الكرة غير عادية".



أول تعليق من زيزو على خناقته مع شيكابالا

رد اللاعب الدولي احمد سيد زيزو، على ما يتردد بأن على خلاف مع اللاعب الدولي محمود عبدالرازق شيكابالا.

وقال أحمد سيد زيزو، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن :"سمعت عن الخناقة مع شيكابالا من السوشيال ميديا، ولم يحدث بيني وبين شيكابالا اي خلاف ومشكلة او حتى مشادة".

وتابع اللاعب الدولي احمد سيد زيزو، أن هذا الكلام عار تماما من الصحة وكله كلام غير صحيح على الإطلاق، لافتا انه تحول الأمر بعد ذلك لاختفال بعد كل هدف.

وأشار اللاعب الدولي احمد سيد زيزو، إلى أنه هذه الشائعات خرجت لأهداف معينة والنيل من النادي ولاعبية.



الخليج وأوروبا ومصر.. زيرو يكشف حقيقية رحيلك على نادي الزمالك لهذا النادي

رد اللاعب الدولي احمد سيد زيزو، على ما يتردد بشأن رحيله عن نادي الزمالك لنادي اخر، مؤكدا أنه من عشاق نادي الزمالك الذي حقق معه بطولة الدرب العام الموسم الحالي.

وأضاف أحمد سيد زيزو، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن انه :"مش عارف، واتمنى اني اقعد في نادي الزمالك ونادي الزمالك من احلى الأندية وليا وضع حلو فيه".

وتابع اللاعب الدولي احمد سيد زيزو، أن :"في ناس كانت بتشجع الاسماعيلي وشكهت الزمالك من أجلي، ولو عايز امشي من الزمالك همشي بعد دفع الشرط الجزائي ٢ مليون دولار، وكذا دوري في الخليج وأوروبا ومصر عرض عليا الانضمام له لكني رفضت من أجل نادي الزمالك ولن افعل الشرط الجزائي.

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احنا ماخدناش كاس العالم.. تعليق زيزو على فوز الزمالك بالدوري



هنأ اللاعب الدولي احمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ومنتخب، جماهير نادي الزمالك بالفوز بالدوري العام.

وقال احمد سيد زيرو، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن :" ماينفعش تقلل من اعجاز لعيبة الزمالك الكويس والأحسن دايما بيكسب، و احنا ماخدناش كاس العالم".