كنت أتمنى اللعب في النادي الأهلي زيه.. حماقي يستقبل ابن شقيقه على المسرح

استقبل الفنان محمد حماقي ابنه شقيقه طارق على المسرح فى حفله المقام بمدينة العلمين بالساحل الشمالي .

وتمني محمد حماقي خلال الحفل ان يقوم ابنه شقيقه بتحقيق ما لم يسطيع ان يقوم به ، هو لعب كرة القدم .

واضاف محمد حماقي ان ابن شقيقه يلعب فى النادي الاهلي حالياً ، مؤكداً ان شخصياً كان يتمني ان يحترف كرة القدم ويلعب للنادي الاهلي الذى يقوم بتشجعيه .

أحيا الفنان محمد حماقي حفلاً ضخماً بمدينة العلمين الجديدة، حيث قدم عدد من الأغاني التى أشغلت حماس الجمهور.

وخلال الحفل داعب الفنان محمد حماقي جمهوره ، حيث قام بسؤالهم عن التانو الجديد الذى قام بعمله ، وهو عبارة عن أسمه بنته فاطمة قائلاً : باين ولا لا .

وكان قد بدأ الفنان محمد حماقي الحفل بأغنية “ نفسي أبقى جنبه ” ليشعل من خلاله حماس الجمهور الضخم الذى حضر .

واستكمل حماقي الحفل بعدد من الاغاني المميزة مثل “ أم الدنيا ”والتى وعلق قائلاً : الأغنية دي عزيزة عليا ، ويالا غنوا معايا كلكم".

وفى لفتة رائعة قام محمد حماقي بالذهاب الى الجمهور البعيد عن المسرح ليغني بجوارهم أغنيته الشهرة “ حاجة مستخبية ”

اختيار الميجا ستار محمد حماقي لإحياء حفل ختام مهرجان العلمين "أرينا" يوم الجمعة القادم 2 سبتمبر وضع القائمون على الحفل خطة طوارئ وترقب لاستيعاب التوافد الضخم من الجمهور حيث يتوقع له ان يكون الحفل الأكثر عددا منذ إطلاق في فعاليات المهرجان مع بداية موسم صيف 2022 .

يعد الحفل هو الأول لحماقي في العلمين الجديدة والذي يتيح لكل فئات الجمهور من الحضور على عكس حفلاته الخاصة التي أقامها بالساحل الشمالى هذا الصيف والتي كانت تكلفة تذاكرها مرتفعة نظرا لاقتصار الحضور على عدد محدد حسب القدرة الاستيعابية لكل مكان.