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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكتب حماية المستهلك بالوادي الجديد: حملات مكثفة على الأسواق لتحديد سعر الأرز

حملات تموينية
حملات تموينية

شن مكتب حماية المستهلك بالوادي الجديد للمكتب بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء ومديرية التموين بالمحافظة حملات مختلفة بالأسواق استهدفت الأسواق والمحال التجارية ،لضبط الأسعار  والتأكد من تطبيق قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور بما لا يزيد عن 12 جنيها للكيلو غير المعبأ و15 جنيها للكيلو المعبأ وتم التنبيه على جميع التجار بالالتزام بالسعر المحدد حتى لا يتعرض المخالفين للمساءلة القانونية.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفي، رئيس مكتب حماية المستهلك بالوادي الجديد، إنه في إطار موافقة مجلس الوزراء على تحديد سعر الأرز الأبيض، طبقًا لحكم المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والتي تنص على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة.

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 وتم شن الحملات لضبط أسعار الأرز في ظل توافره بكميات في الأسواق، والحملات مستمرة تنفيذا لتعليمات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.

وفي سياق متصل، أعلنت مصطفي، شن حملة بالتعاون مع إدارة التموين بمركز بلاط على بعض المحال التجارية بقريتي عين عيش ومرزوق للتأكد من انضباط الأسواق وجودة وسلامة المعروض ومدى صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي.

 وأسفرت الحملة عن وجود مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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