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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

محافظ الفيوم : منصة لمبادرة حياة كريمة قريبا ضمن نتائج الموازنة التشاركية

صدى البلد

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم: إن الفترة الراهنة تشهد عددا من التحديات التي تتوازي مع التحركات العالمية موضحا أن عمليات التوصل لمستهدفات الموازنة التشاركية بالتنسيق مع وزارة المالية يسعي لضبط الانفاق العام 

أضاف خلال كلمته بفعاليات حفل اطلاق الموازنة التشاركية بالفيوم بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهورية  و ليزلي ريد، مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID، إنه تم التوافق علي عدد من المشروعات التنموية من خلال الموازنة التشاركية والتي كانت سببا في تنامي وظهور مبادرة حياة كريمة وتشبيك العلاقات مع الحكومة والمجتمع المدني .

أوضح أنه من المقرر إطلاق منصة لمبادرة حياة كريمة وإبداء راي المواطنين لتنفيذ تلك المبادرة والمشروعات ذات الأولوية والتي تشغل اهتمامهم باعتبارها أحد ركائز الموازنة التشاركية .

أضاف أن هناك عزما علي تخطي التحديات الراهنة بالرغم من عدم بساطتها علي الصعيدين المحلي والدولي .

المالية حياة كريمة التضامن الاجتماعي مبادرة حياة كريمة الشباب والرياضة

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