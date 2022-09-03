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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: جار مراجعة الأبحاث المشاركة فى المؤتمر الدولى لـ الأعلى للشئون الإسلامية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،  أن اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد يومى 24 – 25 سبتمبر الجارى، تحت عنوان:  الاجتهاد ضرورة العصر "صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه"، تلقى 7 أبحاث تم تدقيقها بالفعل للمشاركة في المؤتمر.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى تحضيرى، لوزير الأوقاف، في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد يومى 24 – 25 سبتمبر الجارى، تحت عنوان:  الاجتهاد ضرورة العصر "صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه"، وذلك لعرض بعض الأمور الهامة الخاصة بالمؤتمر.

وأضاف جمعة، أن اللجنة العلمية للمؤتمر تراجع بشكل دقيق كل الأبحاث التى يتقدم بها علماء للمشاركة بها في المؤتمر، لافتا إلى أن من بين أفضل الموضوعات "هو الضوابط الفقهية لإصدار النقود"، ويتحدث فيه صاحبه عن إصدار النقود والعملات الرقمية، ويؤكد أن الدولة وحدها هي المسئولة عن إصدار النقود.


ويتناول المحاور التالية : 
المحور الأول : الاجتهاد ضرورة ملحة في عصرنا الحاضر. 
المحور الثاني : صور الاجتهاد وضوابطه . 
المحور الثالث : المجتهدون وإعدادهم .
المحور الرابع : نماذج عصرية ملحة في المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها ، مثل : 
- التعامل بالعملات الافتراضية.
- تدويخ الحيوان قبل ذبحه . 
- موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية .
- المحور الخامس نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسي.

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته للمؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد يومى 24 – 25 سبتمبر الجارى، تحت عنوان:  الاجتهاد ضرورة العصر "صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه"، مؤكدا أن ذلك دعما كبيرا لموضوع المؤتمر ودعمه المستمر لنشر الفكر الوسطى الرشيد، وترسيخ أسس العيش المشترك بين الناس.

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