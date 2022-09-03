ديربي الميرسيسايد.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليفربول وإيفرتون في البريميرليج

الدوري الإنجليزي

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة ليفربول وإيفرتون، التي تقام على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أولى هجمات المباراة كانت في الدقيقة الثامنة لصالح إيفرتون، من تسديدة من جوردون من داخل منطقة الجزاء، لكنها مرات بجانب القائم الأيمن لـ أليسون بيكر حارس ليفربول.

أرسل ألكسندر أرنولد كرة عرضية من الجانب الأيمن لفريق ليفربول في الدقيقة 19، استقبلها داروين نونيز برأسه لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

عاد جوردون لإطلاق تسديدة جديدة، كانت من خارج حدود منطقة الجزاء هذه المرة، ولكن تصدى لها أليسون بيكر في الدقيقة 23.

شهدت الدقيقة 33 خطأ من دفاع ليفربول، لتصل الكرة في النهاية إلى ديفيز الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بالقائم الأيمن لـ أليسون بيكر.

وفي الدقيقة 40، أرسل محمد صلاح كرة عرضية متقنة في الدقيقة 40 على رأسية نونيز، لكنها مرت فوق المرمى، ليهدر ليفربول فرصة التقدم.

أخطر فرصة في الشوط الأول كانت في الدقيقة 43، حيث أطلق داروين نونيز تسديدة صاروخية من الجانب الأيمن، لمست يد حارس إيفرتون ثم اصطدمت بالعارضة، ثم عادت لـ لويس دياز الذي سدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر لحارس إيفرتون.

وبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : أليسون بيكر

الدفاع : ألسكندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس.

الوسط : فابينيو - إليوت - كارفاليو.

خط الهجوم : محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز .

ويستهدف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح حسم ديربي الميرسيسايد لصالحه، ومواصلة تحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وحصد ليفربول 8 نقاط فقط من أصل 15 نقطة في أول 5 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث تعادل في مباراتين وفاز في مثلهما وخسر في لقاء.

ويتواجد ليفربول في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، بينما يأتي إيفرتون في المركز الـ 17 بـ 3 نقاط.