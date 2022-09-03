عاجل
الدكتور إبراهيم عشماوي : قرار وزاري بشأن مشتريات التموين وتداول الذهب عبر المنصة الإلكترونية للبورصة السلعية.. والتنسيق مع الغرف التجارية خير ضامن لوجود احتياطي استراتيجي  يحدث في المغرب.. أساتذة يستقبلون العام الدراسي الجديد بالاحتجاجات إصابة 3 أشخاص.. السيطرة على حريق داخل قسم صيانة بمدرسة في المنيا تحصين 2.8 مليون رأس ماشية.. الزراعة: تنفيذ برامج تحسين السلالات لزيادة الإنتاج مصرع شخصين وإصابة 31 أخرين إثر انقلاب نقل محمل بالعمال بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي

ديربي الميرسيسايد.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليفربول وإيفرتون في البريميرليج

ليفربول ضد إيفرتون
ليفربول ضد إيفرتون

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة ليفربول وإيفرتون،  التي  تقام على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أولى هجمات المباراة كانت في الدقيقة الثامنة لصالح إيفرتون، من تسديدة من جوردون من داخل منطقة الجزاء، لكنها مرات بجانب القائم الأيمن لـ أليسون بيكر حارس ليفربول.

أرسل ألكسندر أرنولد كرة عرضية من الجانب الأيمن لفريق ليفربول في الدقيقة 19، استقبلها داروين نونيز برأسه لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

عاد جوردون لإطلاق تسديدة جديدة، كانت من خارج حدود منطقة الجزاء هذه المرة، ولكن تصدى لها أليسون بيكر في الدقيقة 23.

شهدت الدقيقة 33 خطأ من دفاع ليفربول، لتصل الكرة في النهاية إلى ديفيز الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بالقائم الأيمن لـ أليسون بيكر.

وفي الدقيقة 40، أرسل محمد صلاح كرة عرضية متقنة في الدقيقة 40 على رأسية نونيز، لكنها مرت فوق المرمى، ليهدر ليفربول فرصة التقدم.

أخطر فرصة في الشوط الأول كانت في الدقيقة 43، حيث أطلق داروين نونيز تسديدة صاروخية من الجانب الأيمن، لمست يد حارس إيفرتون ثم اصطدمت بالعارضة، ثم عادت لـ لويس دياز الذي سدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر لحارس إيفرتون.

 

وبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : أليسون بيكر

الدفاع :  ألسكندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس.

 الوسط : فابينيو -  إليوت - كارفاليو.

خط الهجوم : محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز .

ويستهدف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح حسم ديربي الميرسيسايد لصالحه، ومواصلة تحسين  وضعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وحصد ليفربول 8 نقاط فقط من أصل 15 نقطة في أول 5 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث تعادل في مباراتين وفاز في مثلهما وخسر في لقاء.

ويتواجد ليفربول في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، بينما يأتي إيفرتون في المركز الـ 17 بـ 3 نقاط.

ليفربول إيفرتون الدوري الإنجليزي Sports Fitness

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر: آدي هوتر مديرا فنيا لـ الأهلي

قرار نهائي.. ماركو روزه يحسم موقفه من تدريب الأهلي |خاص

جنون الذهب.. قفزة صادمة في الأسعار وعيار 21 يفوق التوقعات

تعرف على أبرز قائمة صفقات النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد

فاز على بايرن ميونخ 5-0.. ما تريد معرفته عن آدي هوتر مدرب الأهلي المحتمل

امرأة في محكمة الأسرة: جوزي عايزني أكون في حضن صاحبه وهو ياخد مراته

مذيعة تبتلع ذبابة على الهواء.. لن تصدق ردة فعلها|فيديو

30 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

ترشيحاتنا

زوجة مايكل جاكسون تفجر مفاجأة وتحمل نفسها المسئولية عن وفاته.. تفاصيل

بشرى للموظفين والمتقاعدين.. تعديل تشريعي مرتقب يؤدي لـ زيادة المعاشات| تفاصيل

بقيمة 494,168 مليون دولار.. أهم 5 دول مستوردة للحديد المصرى خلال 2022.. بالأرقام

فرج عامر: أبو جبل حارس عملاق ومشكلته في شقيق ووكيل أعماله.. شاهد

ديربي الميرسيسايد.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليفربول وإيفرتون في البريميرليج

8 قرارات جديدة.. لماذا لجأ رضا حجازي لتعديل خطة طارق شوقي؟ القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيبة جلد ثعبان.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها بإطلالة جذابة.. شاهد

شاب تتعمد إخفاءه وعقد ماسي.. هيفاء وهبي تثير الجدل حول ارتباطها

بملابس ملفتة| زوجة خالد سليم تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

الرجالة في أمان.. تلوث الهواء يهدد النساء بمرض خطير

فيديو

انهيار ابنة علي عبد الخالق في البكاء لحظة تشييع جثمان والدها.. فيديو

شاب تتعمد إخفاءه وعقد ماسي.. هيفاء وهبي تثير الجدل حول ارتباطها

بشكل إلزامي.. التضامن تعلن عن دورات إجبارية للمقبلين على الزواج

العلاقة الجنسية قبل الزواج.. تحت شعار الحرية الشخصية نجوم يثيرون الجدل أخرهم محمد عطية.. وفنانة شهيرة تقيم علاقة لمدة عامين قبل الارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ