أحمد السبكي يطرح البوستر التشويقي لفيلم تحت تهديد السلاح

طرح المنتج،أحمد السبكي البوستر التشويقي لفيلم"تحت تهديد السلاح"،ونشره من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل لإجتماعي إنستجرام.

وكتب السبكي معلقا من خلال البوستر:"البوستر التشويقي الأول لفيلم #تحت_تهديد_السلاح #حسن_الرداد..قريباً بجميع دور العرض إنتاج : أحمد السبكي ..إشراف عام : محمد أحمد السبكي..تأليف : أيمن بهجت قمر..إخراج : محمد عبد الرحمن حماقي".



يستعد النجم حسن الرداد للعودة للسينما بعد غياب عامين بفيلمه الجديد تحت تهديد السلاح من تأليف أيمن بهجت قمر الذي يتعاون مع النجم حسن الرداد للمرة الثانية من خلال فيلم تحت تهديد السلاح.

تفاصيل فيلم تحت تهديد السلاح





الفيلم من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي ويضم نخبه كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم مي عمر و شيرين رضا و عمرو عبد الجليل و وبيومي فؤاد واحمد بدير وعباس ابو الحسن والفيلم من انتاج السبكي للانتاج الفني.



تحت تهديد السلاح مستوحي من قصة حقيقية و تدور احداثه فى إطار من الإثارة و الرومانسية و الكوميديا.