علي جمعة: "أم موسى" كانت عمة أبيه عمران.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الأئمة اتفقت بنصوصهم على أن كل نجس من الإنسان، هو طاهر من سائر الأنبياء.

وأضاف علي جمعة، في فيديو لشرح كتاب "متن الغاية والتقريب"، أن الوصف بالنجاسة أو عدم النجاسة هو أمر إلهي، مثل الزواج، فتجد شريعة تجيز الزواج من العمة، حتى قالوا إن "أم موسى" كانت عمة أبيه وهو عمران، ولكن هذا كان على شريعة سيدنا إبراهيم، فلما جاءت اليهودية على يد سيدنا موسى حرمت هذه العبارة، ولما جاء الإسلام ومن قبله المسيحية، أيضا حرمت هذه العبارة.

وتابع: كل ما يتعلق بالزواج فهو نظام رباني إلهي، ليس فيه تدخل بشري .