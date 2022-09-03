أخبار التعليم.. تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 تبدأ غدا.. اعرف الضوابط والرسوم.. تدريب 350 ألف معلم على التوعية بقضايا البيئة والمناخ

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 تبدأ غدا .. اعرف الضوابط والرسوم

تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، تبدأ غدا الاحد الموافق 4 سبتمبر 2022 في تلقي طلباتها إلكترونيا عبر رابط تظلمات الدور الثانى للثانوية العامة 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم

جامعة القاهرة تفوز بالمركز الأول في اللقاء القمي الثاني "كأس المعرفة"

فازت جامعة القاهرة بالمركز الأول في اللقاء القمي الثاني في المعلومات العلمية والعامة للجامعات المصرية "كأس المعرفة"، والذي نظمته جامعة عين شمس خلال الفترة من 26 إلى 30 أغسطس 2022، حيث استطاع فريق جامعة القاهرة الفوز على جميع الفرق التي قابلته سواء في دور المجموعات أو الدور النهائي للمسابقة، مما أهله للفوز بالمركز الأول وبفارق كبير بينه وبين أقرب منافسيه الفائز بالمركز الثاني.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات 2022 ، أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت، رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 الذي يمنح الطلاب فرصة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد التي تناسب مجموعهم في الثانوية العامة.

حمل كتب الصف الرابع الإبتدائي إلكترونيا عبر هذه الروابط

كتب الصف الرابع الابتدائي .. تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي على الانترنت إمكانية تحميلها الآن بصيغة PDF استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2022 / 2023 .

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، مقر جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية، يرافقه عدد من قيادات الهيئة الهندسية، ود. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، ود. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، ود. أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، وأ. أحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة.

جامعة طنطا تحدد مواعيد إجراء الكشف الطبي لطلاب التمريض الجدد

أعلن الدكتور محمود أحمد زكى، رئيس جامعة طنطا، مواعيد إجراء الكشف الطبي، للطلاب الجدد المرشحين من قبل مكتب التنسيق الرئيسي للالتحاق بكليات الجامعة والمعهد الفني للتمريض، للعام الجامعي 2022/2023.

شاهد.. إقبال طلاب المرحلة الثالثة على معامل التنسيق بالجامعات

شهدت معامل تنسيق كلية الآداب بجامعة عين شمس، اليوم السبت إقبالا كثيفا من قبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للالتحاق بالجامعات في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022 والذي سوف ينتهي يوم الأربعاء الموافق 7 - 9 -2022 في تمام الساعة السابعة مساء .

7 خطوات لتحميل الكتب المدرسية من موقع وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن تحميل الكتب المدرسية و جميع كتب دليل المعلم الخاصة بمناهج جميع الصفوف الدراسية بسهولة بصيغة PDF من على بوابة التعليم الالكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم

تدريب 350 ألف معلم على التوعية بقضايا البيئة والمناخ ودمجها بالعملية التعليمية

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في فعاليات المؤتمر العلمي الثاني والعشرين تحت عنوان "التربية العلمية وتغير المناخ"، والتي تنظمه الجمعية المصرية للتربية العلمية.