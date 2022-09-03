بسبب خلاف على الركنة بالإسكندرية.. تجديد حبس شقيقين 15 يومًا بتهمة قتل شاب

قررت نيابة محرم بك، حبس شقيقين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقتلهما شابا، بسبب خلافات على ركن السيارة بمنطقة محرم بك في الإسكندرية.

وقد باشرت نيابة محرم بك في الإسكندرية التحقيقات في أغسطس الماضي فى واقعة مقتل شخص بسبب خلافات مع أحد الأشخاص بسبب ركن السيارة والتحفظ على كاميرات المراقبة فى محيط الواقعة والاستماع إلى شهود العيان والتحفظ على الجثمان فى مشرحة الإسعاف بعد معاينته.

وكان قد لقي شخص مصرعه، بطعنة نافذة في الرقبة بمنطقة محرم بك، وسط الإسكندرية، بسبب خلافات على ركنة السيارة أمام أحد المحال التجارية.

وتلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، ومساعد الوزير، إخطارًا من قسم محرم بك، يفيد يمقتل شخص بسبب أمام محله بمنطقة محرم بك، وسط المدينة.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث محرم بك إلى موقع الحادثة، ووجدت الجثة غارقة في دمائها، وتم نقلها إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة. ووفقًا لشهود عيان فقد قتل صاحب محل كاوتش في منطقة محرم، يدعى عمرو، 35 عامًا، بطعنه في رقبته من مستأجرين جراچ تحت عمارة بجوار المستشفى القبطي بسبب الخلافات على عدم وضع عربيات أمام محله، حيث كانا يرغبان في ركن إحدى السيارات أمام محل عمرو، ومن ثم اعترض عليهما فقام أحدهما بطعنة في رقبته أدت إلى وفاته في الحال، وتناثرت الدماء على السيارة التي كانت موجودة في موقع الحادث.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في الموضوع.