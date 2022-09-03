رئيس جامعة الإسكندرية: نسعى لتوفير برامج تعليمية وتدريبية حديثة ومتطورة

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، اجتماع لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلي للجامعات، الذي استضافته كلية الهندسة جامعة الاسكندرية، حيث ترأس الاجتماع الدكتور محمد عبد الحميد شعيره، رئيس اللجنة، والدكتور محمد عبد الكريم صالحين، أمين اللجنة.

وشارك في الاجتماع عمداء كليات الهندسة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، ومديرى الكليات العسكرية، ورؤساء الجامعات السابقين، وأعضاء اللجنة التخطيطية، وخبراء التعليم الهندسي، وهيئة مكتب القطاع الهندسي.

وفي كلمته رحب الدكتور عبد العزيز قنصوة بأعضاء لجنة القطاع الهندسي التى تضم قامات علمية رفيعة في المجال الهندسى، واستعرض آخر المستجدات داخل كلية الهندسة من حيث ترميم المباني التراثية ذات الطابع التاريخي.

وأكد أنها تتم بمنتهي الدقة، حتى تعود كلية الهندسة دُرة التاج في منشأت وكليات جامعة الإسكندرية كسالف عهدها، وأضاف أن الجامعة تسعى دائما لتوفير برامج تعليمية وتدريبية حديثة ومتطورة، فضلا عن التحديث المستمر لبرامج مرحلة البكالوريوس الدراسات العليا للإرتقاء بمهاراتهم.

ولفت إلى أن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية تعد أول كلية تتحول إلى نظام الساعات المعتمدة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.



من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الحميد شعيره أن الإجتماع ناقش كافة الموضوعات التي تخص تطوير التعليم الهندسي في مصر ونظم تقييم للطلاب، فضلاً عن مناقشة الموضوعات العامة التي تخص اللجان العلمية والترقيات وتطوير التعليم الجامعي والبحوث العلمية في مجال العلوم الهندسية، وموضوعات تخص اللوائح الداخلية والدراسية للكليات التابعة للقطاع بكل من مرحلتي الدراسة (البكالوريوس والدراسات العليا) بالنسبة للجامعات الحكومية والاهلية و الخاصة والجامعات الاخرى، بالإضافة لمناقشة تقارير تقيم الزيارات الميدانية للكليات الهندسية المنشأة حديثاً خلال العشر سنوات الماضية بكل من الحكومية والأهلية والخاصة.



فيما أكد الدكتور سعيد علام، أن الأعمال الإنشائية بكلية الهندسة تتم علي قدم وساق، ومطابقة للمواصفات الهندسية ويتم وفق خطة عمل معدة ومدروسة، مضيفاً أن هناك متابعة يومية تأتى في إطار تنفيذ خطة الجامعة الإستراتيجية للتطوير والإرتقاء بالعملية التعليمية والإنشائية بالكلية.