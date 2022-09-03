عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية : قطع المياه عن مناطق سكنية 8 ساعات لإجراء صيانة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت شركة مياه الشرب والصرف بمحافظة الغربية، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة كفرالزيات لمدة 8 ساعات، وذلك من الساعة السادسة مساء غدا الأحد وحتى الساعة الثانية من منتصف ليل يوم الاثنين.

وأوضح الدكتور مهندس حمدى شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أن قطع المياه عن مدينة كفرالزيات خلال تلك المدة الزمنية المقررة، يأتى لإجراء أعمال إحلال وتجديد خط شارع سعد زغلول بقطر 250 ملى، وربطه بشوارع السينما، والإمام على، وعمر بن الخطاب، والجيش.

تحرير 159 مخالفة مرورية في حملة أمنية بشوارع الغربية

للمرة الثانية على التوالي.. الغربية تحقق المركز الأول في محو الأمية| تفاصيل

وناشد رئيس الشركة، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، لاستخدامها خلال فترة الانقطاع للمياه عن المدينة، وحتى إعادة ضخ المياه مرة أخرى بشكلها الطبيعى.

الغربية قطع المياة المواطنين شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب ضخ المياه صيانة كفرالزيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر: آدي هوتر مديرا فنيا لـ الأهلي

بشكل مجاني.. أزمة كهربا تقترب من الانتهاء بفضل 3 أندية بالدوري المصري

جنون الذهب.. قفزة صادمة في الأسعار وعيار 21 يفوق التوقعات

فرج عامر: ناصر الخليفي يدعم الأهلي بثلاثة لاعبين عالميين

قرار نهائي.. ماركو روزه يحسم موقفه من تدريب الأهلي |خاص

حاسس إني هموت| لاعب الأهلي السابق يستغيث من داخل المستشفى: مش عارفين يعملولي حاجة .. التفاصيل

فاز على بايرن ميونخ 5-0.. ما تريد معرفته عن آدي هوتر مدرب الأهلي المحتمل

تعرف على أبرز قائمة صفقات النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. زيادة مفاجئة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق بلندن

مفيدة شيحة: بلاش ندمر ما تبقى من الأسرة المصرية| فيديو

بالأسماء.. 22 صفقة تشعل ميركاتو الدوري المصري

يونيون برلين يتعادل مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني

التشكيل الرسمي لـ ديربي ميلانو في الدوري الإيطالي

أحزنت المصريين والسعوديين.. من هي الراحلة وفاء بن خليفة وعلاقتها بـ أم الدنيا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطبتها.. أجرأ إطلالات شبيهة ياسمين صبري.. شاهد

مديرة برامج في مايكروسوفت..دينا أيمن تكشف حقيقة خطبتها لـ أحمد أبو هشيمة

الأحمر الجريء.. ياسمين الخطيب بفستان مكشوف| شاهد

ازاي تتغدى بـ 10 جنيه.. طريقة عمل سمك الغلابة

فيديو

طليقة الفيشاوي ترد على خبر زواجها من عمر كمال.. فماذا قالت؟

غنت برج الحوت.. دينا الشربيني تغازل عمرو دياب فى برنامج معكم.. فيديو

سقط مصدومًا| مأساة طبيب الشرقية .. فقد ابنته وأصيب أبناؤه الأربعة

انهيار ابنة علي عبد الخالق في البكاء لحظة تشييع جثمان والدها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

اﻟﻤﺰﻳﺪ