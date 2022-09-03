الغربية : قطع المياه عن مناطق سكنية 8 ساعات لإجراء صيانة

أكدت شركة مياه الشرب والصرف بمحافظة الغربية، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة كفرالزيات لمدة 8 ساعات، وذلك من الساعة السادسة مساء غدا الأحد وحتى الساعة الثانية من منتصف ليل يوم الاثنين.

وأوضح الدكتور مهندس حمدى شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أن قطع المياه عن مدينة كفرالزيات خلال تلك المدة الزمنية المقررة، يأتى لإجراء أعمال إحلال وتجديد خط شارع سعد زغلول بقطر 250 ملى، وربطه بشوارع السينما، والإمام على، وعمر بن الخطاب، والجيش.

وناشد رئيس الشركة، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، لاستخدامها خلال فترة الانقطاع للمياه عن المدينة، وحتى إعادة ضخ المياه مرة أخرى بشكلها الطبيعى.