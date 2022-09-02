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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

للمرة الثانية على التوالي.. الغربية تحقق المركز الأول في محو الأمية| تفاصيل

محو الأمية
محو الأمية

تحدث محمد أبو النبايل مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الغربية، عن تفاصيل حصول المحافظة على المركز الأول في محو أمية الكبار ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، قائلا: إنه تم تحقيق المستهدفات في قرى ومدينة مركز زفتى بمعدلات كبيرة جدا في محو أمية للكبار، بواقع 313% من المستهدف السنوي، حيث تم محو أمية اكثر من 12 ألف دارس ضمن مبادرة حياة كريمة.

 

وأضاف أبو النبايل في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبرفضائية "الأولى المصرية"، أنهم أعدوا خطة من اجل مشاركة الهيئة بأدوار فعالة في جميع المبادرات الرئاسية لبناء المواطن المصري وتطوير العنصر البشري وتمكينه وتحديث البنية التحتية.


وتابع  أنهم وضعوا خطة مع محافظ الغربية للعمل على عدة محاور، مثل استخدام وتفعيل جميع البروتوكولات الموقعة مع الكيانات الشريكة لتنفيذ مبادرات محو الامية مع جميع الوزارات والمديريات ومؤسسات المجتمع المدني مثل التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، مشددًا على أن طلاب الجامعة كان لهم دور فاعل جدا في تحقيق هذا الإنجاز.
 

محو الأمية مجال لاستثمار طاقات الشباب


وأشار إلى أن المحافظة استثمرت طاقات الشباب في مجال محو الأمية وتعريف الطلاب أنه واجب وطني وأن الطلاب يمكنهم الشرح والتدريس في فصول محو الأمية.


ولفت  إلى أن الطلاب في هذه الفصول في حاجة إلى طرق تدريس معينة: "حبينا نخلي الموضوع ده يبقى مدخل مهم جدا لتثقيفهم في جميع الجهات الحديثة في الدولة ورؤية مصر 2030 والشمول المالي لمواكبة التطور الحادث حول العالم حتى يكون هؤلاء الطلاب مواطنين نافعين لبلدهم وأنفسهم".
 

تعليم الكبار حياة كريمة مبادرة حياة كريمة محو أمية الكبار الغربية

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